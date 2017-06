GÜRTEL. LA PLANA MAYOR DEL PP DE AZNAR DECLARARÁ ESTA SEMANA COMO TESTIGO EN EL JUICIO

Etiquetas

- Entre el lunes y el martes comparecerán Álvarez Cascos, Rato, Arenas, Acebes y Mayor Oreja a petición de la defensa de Bárcenas. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional escuchará este lunes la declaración como testigos del exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos y un día después a su sucesor en la secretaría, Javier Arenas; al excoordinador general del partido Ángel Acebes, y a los exministros y exvicesecretarios populares Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Todos ellos son testigos en el juicio por la primera época de actividades de la 'trama Gürtel' (1999-2005), el período en el que partido y Gobierno estaban en manos de José María Aznar.También el día 20 de junio está previsto que declare el exeurodiputado Gerardo Galeote, hermano de Ricardo Galeote, uno de los 37 acusados en el macrojuicio de 'Gürtel', y José Manuel Fernández de Santiago, exconsejero de Fomento cuando se hicieron las adjudicaciones en Castilla y León por las que se acusa al extesorero Luis Bárcenas de haber obtenido comisiones ilegales.Las declaraciones de exaltos cargos del partido y del Gobierno fueron solicitadas por la defensa del extesorero Luís Bárcenas que sostiene que estas comparecencias son necesarias porque todos estos dirigentes son conocedores de las funciones, relaciones y “responsabilidades” que él mismo tenía en la fecha que se está juzgando.Estas testificales se admitieron gracias al voto de dos de los magistrados que componen la Sala que juzga la primera etapa de la 'trama Gürtel'. José Ricardo de Prada y Julio de Diego las aceptaron al considerar que “no es abusivo ni desproporcionado” realizar estas declaraciones, pese al criterio contrario al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que redactó un voto particular.El voto de estos dos jueces fue también el que permitió que se aprobara la petición de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) para que declarare como testigo el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que acudirá a la sede judicial el próximo 26 de julio. A lo largo del mes de junio han sido citados 149 testigos para declarar TESTIGOS DE LA DEFENSAEl extesorero popular Luis Bárcenas pidió la declaración de los exdirigentes populares por entender que todas estas personas “son conocedores de las funciones, relaciones y responsabilidades" del extesorero durante las fechas que se están juzgando. Así, el exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos comparecerá en la vista oral para contrastar el contenido de la llamada que hace el líder de la Gürtel , Francisco Correa, a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando éste estaba al frente de este departamento.En cuanto al exministro de Justicia, del Interior y de Administraciones Públicas y antiguo secretario general del partido, Ángel Acebes, la defensa de Bárcenas reclama su presencia a consecuencia de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital con fondos del PP, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada 'Udef Bla'.La declaración del ex vicesecretario general del PP y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja es pertinente como parte de la defensa del extesorero en relación al supuesto lucro que obtuvo con el pago de viajes de facturas emitidas a cargo del Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos.El interés por que declare el ex secretario general del PP Javier Arenas se dirige a demostrar la licitud de la adjudicación a la empresa Rialgreen -que facturó entre 2003 y 2004 más de tres millones de euros al PP- de la campaña de las elecciones andaluzas de 2004, así como si hubo trato de favor a las empresas del líder de la trama, Francisco Correa.Asimismo, la defensa de Bárcenas cree que el testimonio del exministro de Economía Rodrigo Rato es "útil" porque éste sabe "cómo se organizaban las campañas electorales y cómo se adjudicaban". En este sentido, podrá decir si se favoreció o no a las sociedades de Correa. También, se le llamará para que aclare si hay alguna irregularidad en la concesión del crédito FAD adjudicado a la República Dominicana para financiar una obra del grupo Ros Roca.Además, el día 20 de junio declarará, a petición también del extesorero ‘popular’, el exconsejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández de Santiago por la supuesta participación irregular de Bárcenas en adjudicaciones en Castilla y León a Variante de Olleros de Alba y Variante de Mena.