GÜRTEL. EL TRIBUNAL LLAMA A DECLARAR A RAJOY COMO TESTIGO

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, tendrá finalmente que declarar como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según ha acordado este martes el tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016. La Sala Segunda de la Audiencia Nacional atiende así la petición de la acusación popular ejercida por Adade.La decisión ha sido adoptada por mayoría de dos de los tres miembros del tribunal. Por el momento no se ha señalado fecha para la declaración del presidente del Gobierno y del Partido Popular.Rajoy tendrá que declarar finalmente en el juicio por la trama 'Gürtel' en calidad de testigo, es decir, que estará obligado a decir la verdad de los hechos por los que se le pregunte.El tribunal presidido por Ángel Hurtado comunicó `in voce´ en la Sala donde se celebra la vista la decisión de llamar al presidente del Ejecutivo y de los populares.La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a llamar a Rajoy y el tribunal ha acabado acordando esta testifical por dos votos a favor y uno en contra de la petición hecha por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade).La fiscal Concepción Nicolás defendió al inicio del juicio que la comparecencia de Rajoy debía ser rechazada por resultar "innecesaria, prescindible y reiterada", ya que "nada nuevo" ha acontecido desde la última vez que la Sección Segunda de la Sala Penal rechazó la citación del líder del PP.El presidente del Gobierno no comparece como testigo en razón de su cargo como presidente o como exministro, sino por el conocimiento directo que pudiera tener de los hechos que se tratan de dilucidar en este caso. Al tratarse de una vista oral, Rajoy no puede solicitar responder por escrito a las preguntas de las partes y tendrá que someterse al interrogatorio de manera presencial, aunque no está descartada la posibilidad de que responda por videoconferencia desde su despacho. TESTIGOS ILUSTRESLa declaración de Rajoy se suma a la de varios testigos ilustres que desfilarán por la Audiencia Nacional desde este jueves hasta el próximo 20 de junio. La primera en declarar como testigo será la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, citada para este jueves. El tribunal escucha desde el pasado 24 de febrero la declaración de los 300 testigos que aceptó de los 400 solicitados por las partes.En los próximos meses también desfilarán como testigos ante el tribunal que juzga la trama 'Gürtel' destacados exdirigentes del Partido Popular como su exsecretario general y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos; su sucesor en la Secretaría General, Javier Arenas; el exministro y ex coordinador general del PP Ángel Acebes, y los exministros y ex vicesecretarios generales del PP Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Las declaraciones se producirán entre el 19 y el 20 de junio.Todas estas declaraciones se aceptaron a petición del extesorero popular Luis Bárcenas, cuya defensa las consideró necesarias porque todas estas personas “son conocedores de las funciones, relaciones y responsabilidades" del extesorero durante las fechas que se están juzgando.