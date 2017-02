Gabilondo critica la "descapitalización crónica" de los servicios y pide planificación frente a planes de choque

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este jueves en el Pleno la "descapitalización crónica" de las infraestructuras de los servicios públicos, al tiempo que ha destacado la necesidad de "planificación" frente a "planes de choque".

Gabilondo ha preguntado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, si considera que las infraestructuras de los servicios públicos de la Comunidad son adecuadas para garantizar los derechos ciudadanos, ya que estos se ven "afectados por las carencias" de dichas infraestructuras, cuyo "lamentable estado" viene denunciando desde el inicio de la legislatura el Grupo Socialista.

"Juzgados, colegios, institutos, centros de salud, hospitales, residencias de mayores o instalaciones deportivas presentan problemas", ha afirmado Gabilondo, quien se ha referido a la inundación de las Urgencias del 12 de octubre, un desprendimiento en los juzgados en Leganés y el derrumbe de parte del techo en los juzgados de Plaza de Castilla, "sin alarmismos", como "ejemplos de falta de mantenimiento e inversiones en las infraestructuras de los servicios públicos".

"La situación de deterioro en que hoy se encuentran las infraestructuras judiciales, educativas, sanitarias y sociales es el resultado de la política de ingresos y de recortes que el Gobierno de esta comunidad lleva realizando durante los últimos años, también su Gobierno", ha dicho Gabilondo dirigiéndose a Cifuentes.

Según Gabilondo, "los servicios públicos madrileños sufren una descapitalización crónica", ya que las partidas presupuestarias son "claramente insuficientes para atender a las necesidades de esta comunidad", aparte de la falta de ejecución de esas partidas.

Así, ha criticado la "permanente alusión" del Gobierno a los planes de choque, cuando "lo que hace falta es planificación". Además, el portavoz socialista ha advertido de que "desatender" las infraestructura de los servicios públicos "abre espacio para otros intereses".

Por su parte, Cifuentes ha acusado a Gabilondo de "seguir instalado" en el "negacionismo", en el "no y no", antes de señalar que el portavoz socialista "no puede negar" que el Gobierno regional está trabajando de manera muy intensa para mejorar las infraestructuras.

En materia de Justicia, ha recordado que van a llevar a cabo un plan de choque y un plan plurianual. En cuanto a las infraestructuras sanitarias, ha destacado que en Madrid tiene 540 entre hospitales y centros de salud, "muchas son de reciente construcción y están en un estado excelente y algunas tienen muchos años y necesitan mejoras".

Sobre las residencias de mayores, ha dicho que han aumentado el presupuesto para su remodelación en un 42 por ciento. Finalmente, ha destacado que en materia de infraestructuras educativas, aunque hay todavía muchas cosas pendientes, el último informe PISA pone una nota a las madrileñas de 29,7 puntos sobre 30, mientras que a las andaluzas les pone un -17,3.

"Si hay un modelo que no garantiza los derechos ciudadanos, ese es su modelo, el modelo socialista", ha zanjado la presidenta.