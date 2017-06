Gestrisam recomienda inscribirse en el Registro de Documentos para facilitar la gestión de la plusvalía

Etiquetas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), aconseja inscribirse en su Registro de Documentos de este organismo a los posibles afectados por la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía, en casos de transmisión de bienes de naturaleza urbana en los que no se haya producido un incremento de valor.

Esta actuación está entre las medidas que el Ayuntamiento de Málaga está implementando para facilitar a los contribuyentes la gestión de la plusvalía en cumplimiento de la citada sentencia.

El Ayuntamiento, adelantándose a las reformas legales que son necesarias para la aplicación del dictamen del TC, ha suspendido ya el cobro de este tributo en aquellos casos en los que se acreditan el no incremento de valor del patrimonio transmitido, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de mayo de 2017, declarando que los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se refieren al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Así, con la intención de informar adecuadamente a las personas que pudieran estar afectadas por las nuevas disposiciones y facilitar las gestiones a que hubiera lugar, Gestrisam está implementando diversas medidas.

En concreto, entre estas medidas están que la página web del Organismo (http://gestrisam.malaga.eu/) dispone de una amplia información sobre todos los aspectos que puedan resultar de interés en relación a este asunto; además de que desde febrero de este año se dispone de un Registro de Documentos presentados por los afectados por la referida sentencia.

De igual modo, aquellos obligados tributarios que hayan transmitido un inmueble urbano sin un incremento en su valor y hayan abonado el citado Impuesto, no tienen que emprender acción judicial alguna; tan solo debe inscribirse en el citado registro presentando el modelo de solicitud/declaración de no sujeción que se encuentra disponible en la página web. No es necesario incurrir en gasto alguno y el asesoramiento y apoyo es totalmente gratuito.

También, han recordado, podrá utilizar el modelo anterior, cuando deba declararse la transmisión de un inmueble en el citado impuesto, pero no se haya producido un incremento en el valor de los terrenos de los inmuebles transmitidos.

No obstante, han recordado que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no es, con carácter general, contrario al texto constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado que desde el mismo momento en que se produzcan acontecimientos que puedan alterar la situación actual, el Ayuntamiento de Málaga informará puntualmente a las personas afectadas y, en el momento adecuado, emprenderán las actuaciones necesarias para regularizar definitivamente la situación tributaria de estas situaciones en este impuesto.

También han señalado que las solicitudes/declaraciones se presentarán en las oficinas de atención a la ciudadanía del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, ubicadas en avenida Sor Teresa Prat.

Por último, han recordado que los equipos de atención e información al ciudadano cuentan con información precisa para resolver cualquier duda sobre este particular. Para ello, puede contactar acudiendo a las oficinas en avenida Sor Teresa Prat, llamando al teléfono 951929292 o enviando un correo electrónico a gestrisam@malaga.eu.