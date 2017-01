Gimeno (Oac) defiende que los jueces que no ejercen pueden realizar actividad política

Etiquetas

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Miguel Ángel Gimeno, ha considerado este sábado que la implicación en política de jueces en situación de excedencia "no es un problema".

"Juez y parte no se puede ser, pero el hecho de que se implique políticamente no es exactamente ser parte", ha respondido en una entrevista de TVE recogida por Europa Press al preguntársele por el caso del exmagistrado y ahora también exsenador de ERC, Santi Vidal, que hizo el salto a la política tras no permitírsele seguir como juez por haber redactado un borrador de una Constitución para Catalunya.

Gimeno, que accedió a la Oac después de que el Parlament cesara a Daniel de Alfonso por sus conversaciones con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, ha reivindicado la neutralidad de su equipo: "Esta oficina tuvo un episodio que lo vinculaba con lo político y esto es lo que quiero evitar".

Ha explicado que las competencias de la Oac no son absolutas para investigar y perseguir el fraude y ha pedido modificar el ámbito de las competencias que tiene, sobre todo en su capacidad para injerirse en otras administraciones "cuando alguna no colabora".

Sin embargo, ha asegurado que todas las denuncias que llegan son investigadas "y si se considera que el hecho es delictivo, se envía a la Fiscalía o al juzgado correspondiente", mientras que si cree que no hay delito pero es una falta administrativa, lo hará saber a la autoridad sancionadora competente.

"Y si solamente hay un mal funcionamiento, hará unas recomendaciones para que se solucionen cosas e, incluso, se podría declarar la nulidad de algún contrato".

Según Gimeno, en 2017 se registraron más de 170 denuncias en la Oac, que cuenta con 44 empleados que se dedican a investigarlas o a formar en integridad a los funcionaros de Catalunya.