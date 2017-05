El Gobierno de Aragón remitirá de forma "inminente" a las Cortes el proyecto de Ley de Capitalidad

Etiquetas

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobará definitivamente el proyecto de Ley de Capitalidad en su próxima reunión, posiblemente el 6 de junio, por lo que de forma "inminente" lo remitirá a las Cortes autonómicas para su aprobación, según ha informado este martes el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.

Tras reunirse junto con el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, en la Comisión Bilateral Gobierno-Ayuntamiento, Vicente Guillén ha señalado que, precisamente, la Ley de Capitalidad contempla la creación de esta Bilateral, que debe garantizar una relación "fluida y permanente" entre ambas instituciones, de forma que con la reunión de este martes se inaugura "una nueva etapa de relaciones".

El titular de Presidencia ha observado que "hemos asistido muchas veces a todo lo contrario" porque "o bien no existían relaciones o se producían no en términos fluidos, sino de confrontación o desacuerdo", una etapa que "está olvidada". Ha confiado en que esta fase sea "fructífera" y que no sea "flor de un día, sino algo permanente".

Vicente Guillén ha apostado por establecer unas relaciones "basadas en los principios de lealtad, de confianza y de resolución de los problemas que los ciudadanos de Zaragoza tienen".

El consejero de Presidencia ha apuntado que ambas partes han acordado elaborar un reglamento de funcionamiento que recogerá la creación de una comisión permanente "capaz de agilizar cualquier tipo de problema en muy poco tiempo". Formarán parte de esta comisión tanto Guillén como Rivarés y cada consejero autonómico o municipal que tenga que dirimir algún asunto sectorial.

OBLIGACIÓN ÉTICA Y LEGAL

Fernando Rivarés ha hecho hincapié en que con la creación de la Bilateral "rompemos décadas de desencuentro que la gente no tenía que soportar", añadiendo que ambas instituciones "tienen la obligación legal, ética, política y moral de colaborar".

Ha destacado que "son muchos" los asuntos que debe acometer la Bilateral y "también las deudas", recalcando que cuando una de las dos instituciones tenga que abordar un asunto "muy importante" la otra institución debe "ayudar a hacerlo más fácil".

Fernando Rivarés ha aseverado que "el diálogo lo puede casi todo o todo" y que la Bilateral "viene a romper el absoluto desencuentro, el silencio, el enfrentamiento histórico" que ha habido "durante décadas" y que "todo el mundo ha sufrido" entre Gobierno y Ayuntamiento, "como si Aragón estuviera contra Zaragoza y Zaragoza contra Aragón".

Con la bilateral "cualquier conflicto, desencuentro, duda, desacuerdo, va a ser completamente solucionado, sin tener que recurrir a otro tipo de enfrentamientos o vías como la judicial".

Ha observado que incluso cuando los mismos partidos han coincidido en el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento "no ha sido fácil" llegar a acuerdos, una situación que "se acaba".

En la reunión de este martes, Gobierno y Ayuntamiento han tratado asuntos como la deuda del tranvía, la Ley de Capitalidad o los futuros usos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, así como de los convenios de acción social, y se ha avanzado el orden del día de la próxima Comisión, que se reunirá en la primera quincena de julio. "Seremos incansables en la negociación y la discusión, como siempre", ha dicho Rivarés.

TRANVÍA

Ha habido un "acercamiento" respecto de la deuda del tranvía, ha comentado el consejero municipal, quien ha recordado que un convenio sitúa la deuda del Gobierno de Aragón, desde la etapa de Luisa Fernanda Rudi, en 40 millones de euros, aunque estudios posteriores barajan cantidades menores. Rivarés ha abogado por "buscar legalmente un acuerdo para solventar esa deuda", confiando en que "no tendremos que ir" a los tribunales puesto que la Bilateral "va a cumplir esa función de acercamiento en este posible conflicto".

Al respecto, Vicente Guillén ha dicho que la Administración autonómica llevará a cabo una liquidación "pero por encima está el acuerdo político", insistiendo en que "lo excepcional" sería ir a los tribunales.

"Buscaremos la cifra que más se adecúe al acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón", ha continuado Vicente Guillén, afirmando que "con buena voluntad todo se consigue".

La Comisión no ha abordado las diferencias sobre el cobro a los zaragozanos del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Guillén ha subrayado que el Ejecutivo regional "no ha tomado todavía una decisión" sobre el ICA, apostando por alcanzar un acuerdo con el Gobierno local de Zaragoza.

Respecto a los nuevos usos de la antigua sede de la plaza del Pilar de los juzgados, Rivarés ha señalado que "2018 sería un buen año para inaugurar los nuevos usos", apuntando que "ahí habrá de todo".