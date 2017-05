El Gobierno de Ceuta no se cree que el Rey emérito contemplase nunca renunciar a las ciudades autónomas

Etiquetas

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel (PP), ha puesto "en tela de juicio" y ha negado "veracidad" alguna a que el Rey emérito, Juan Carlos I, admitiese en 1979 la posibilidad de ceder Melilla a Marruecos y a poner la otra ciudad autónoma bajo el control de un protectorado internacional.

El Ejecutivo autonómico no se cree el contenido del telegrama de la Embajada estadounidense que recogió esas impresiones "entre otras cosas porque las evidencias difícilmente se pueden negar". "No ha sido una sino repetidas las ocasiones, tanto en conversaciones privadas entre el presidente de la Ciudad [Juan Vivas] y el Rey emérito como en público, en las que Don Juan Carlos I siempre ha manifestado su absoluta firmeza con la integridad del territorio nacional, lo que incluye, como no puede ser de otra forma, a Ceuta y a Melilla", ha argumentado Hachuel este viernes en rueda de prensa.

"No creemos que esas palabras sean totalmente veraces y, como no les damos veracidad, no les damos mayor trascendencia ni creemos que el tema tenga mayor recorrido", ha zanjado el también consejero de Gobernación sobre el telegrama secreto enviado por la misión diplomática norteamericana en Madrid al Departamento de Estado, desclasificado en 2014 y al que hace referencia el historiador Charles Powell en el libro 'Rey de la democracia'.

En un comunicado a los medios, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha apuntado que "la historia de ficción solo está bien para la buena literatura" y ha subrayado que "Ceuta y Melilla son ciudades con Estatutos de Autonomía y españolas".

Los socialistas han abogado por "incrementar el techo competencial" de ambas y por dotarlas de "mejores mecanismos dentro del proceso de financiación autonómica". "Defenderemos la españolidad de las ciudades autónomas en todo momento y con sumo coraje y entusiasmo en cualquier foro local, nacional e internacional", ha resumido Hernández.

En el cable diplomático, cuyo original ha consultado Europa Press, se recoge que el Rey les dijo a sus interlocutores, el senador Edmund Muskie y el por aquel entonces embajador de EEUU en España, Terence Todman, que "el gran asunto entre España y Marruecos son los dos enclaves españoles".

Consideraba que "Melilla se podría ceder a Marruecos en un plazo relativamente corto de tiempo porque allí sólo vivían 10.000 españoles" y que en el caso de Ceuta "quizás la mejor solución" sería un estatuto similar al que tuvo Tánger entre 1923 y 1956.

"En ausencia de una solución, (el Rey) temía la posibilidad de otra 'Marcha Verde' que podría crear problemas serios", añade el cable diplomático.