El Gobierno de Navarra estudia si recurrir o no la decisión de la juez de no imputar a Osasuna delito fiscal

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que los servicios jurídicos están estudiando si se va a recurrir o no la decisión de la juez, conocida este miércoles, de no imputar a Osasuna en la querella del Ejecutivo foral por supuesto delito fiscal, una decisión, ha dicho, "que "respetan".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha explicado que "han tenido conocimiento de la decisión durante la celebración de la sesión y no ha habido tiempo para analizar bien cuál va a ser la decisión que se tome al respecto y la manera de proceder".

La portavoz ha señalado que el auto de la juez no es firme y ha añadido que "respetan" el pronunciamiento judicial. "Se está trabajando ahora en valorar qué y cómo y si procede sí o no recurrir esta cuestión", ha explicado, para añadir que "más allá de todo eso, el Gobierno de Navarra no pierde de vista que el Ministerio Fiscal al admitir la demanda corroboró de alguna de manera la propuesta de Hacienda".

Solana ha sido preguntada por lo recogido en el auto de la juez de que "las diferencias de cantidades consignadas en los libros de contabilidad de Osasuna y reflejadas en las declaraciones de IVA, así como la falta de declaración del IVA de taquillas, abonos, palcos y boxes no son operaciones de ingeniería financiera imposibles de detectar, sino que han aflorado en el estudio de los libros del club".

Sobre esta argumentación, la portavoz ha dicho que "no estamos en disposición de responder ahora mismo". "Hacienda valorará estas cuestiones y otras y verá qué dice el auto, en qué se basa la decisión de la juez", ha señalado.