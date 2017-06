Gobierno y PP ven una "ofensa" y una "necedad" hablar de un pacto con Bárcenas para que no declare en el Congreso

Etiquetas

El Gobierno y el PP han tildado este jueves de "ofensa" y "necedad" que se mantenga que los 'populares' han pactado con extesorero del PP Luis Bárcenas que no declare cuando comparezca el lunes ante la comisión de investigación del Congreso sobre las finanzas del PP.

"Eso es ofensivo, si alguien quiere decir esto tendrá que probarlo porque está imputando un delito", ha comentado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso, antes de recomendar a quien sostiene ese tipo de cosa que se lo "piense mejor".

De su lado, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que su partido no ha negociado con Bárcenas "ni antes ni ahora" y que no lo hará "nunca". "Y me molesta mucho que haya gente que pueda pensar eso o ni tan siquiera insinuar semejante necedad", ha apostillado.

PURA TÉCNICA DE DEFENSA

Bárcenas está citado el próximo lunes ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Al tratarse de un órgano de este tipo, está obligado a acudir al Congreso pero tiene derecho a no declarar para no interferir en las causas judiciales que tiene abiertas.

En el Gobierno insisten en que la decisión de Bárcenas de no declarar ante la comisión de investigación del próximo lunes es "pura técnica de defensa" y remarcan que no es la primera vez que un imputado se acoge a su derecho de guardar silencio en sede parlamentaria cuando está inmerso en un procedimiento judicial.