Gobierno pide no crear "sospechas sin pruebas" sobre agresiones de funcionarios a presos, preguntado por Morón

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha hecho hincapié durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado en que, frente a los supuestos casos de agresiones por parte de funcionarios de prisiones a los internos, "no se arrojen sospechas sin pruebas". Nieto se ha pronunciado así al ser preguntado en dicha comisión por los resultados obtenidos en las investigaciones que se abrieron en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla II) por este tema.

El secretario ha sido interpelado por la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora, quién ha solicitado las conclusiones del inspector de servicio desplazado al centro penitenciario Sevilla II, tras la visita realizada por la Defensora del Pueblo a dicho centro los días 9 y 10 de marzo de 2015, para revisar posibles casos de denuncias de malos tratos.

Ante esto, Nieto ha denunciado que "de forma reiterada" le llegan "reproches" en los que se le acusa al Ministerio de Interior de "no estar protegiendo a los funcionarios o de tener una mala gestión" en estos centros: "Me transmiten un planteamiento que parece que tenemos una red de funcionarios que se dedican a agredir internos que vulneran las normas y torturan", ha asegurado, al tiempo que ha insistido es que esa no es la realidad porque "la labor de los funcionarios es encomiable".

Sobre esto último, ha destacado la labor de los funcionarios de prisiones por su labor "fundamental" de reconducir los valores de los internos para la reinserción. Además, ha valorado la tarea que, según ha dicho, los funcionarios de prisiones están llevando a cabo para combatir la radicalización de personas condenadas por vinculación al terrorismo yihadista. "Estoy muy orgulloso de los funcionarios de prisiones", ha aseverado.

Sin embargo, ha admitido que "pueden existir errores", pero, ante esto ha insistido en que "no hay que arrojar sospechas sin pruebas" para que, en caso de que se produzcan investigaciones por posibles conductas en contra de la legalidad de funcionarios, se pueda "realizar un trabajo riguroso son la suficiente discreción". En esta línea, ha asegurado que en el caso de que se confirme que existe alguna irregularidad en el comportamiento de los funcionarios en cuestión "se aplicará todo el rigor de la ley", pero es necesario, a su juicio, "no generar una amenaza que haga parecer que el sistema está corrupto y a todos los funcionarios torturadores".

Concretamente, sobre el centro Sevilla II, Nieto ha explicado que se realizó una inspección en junio del 2005 y se revisaron siete casos de malos tratos de funcionarios a internos donde se concluyó que las actuaciones de dichos funcionarios fueron "correctas y proporcionadas". El secretario ha asegurado que "estas investigaciones se realizaron con el rigor necesario" y los resultados fueron trasladados "con detalle" al juez de vigilancia, al juzgado de a Guardia Civil y también a la Defensora del Pueblo.

A esto, ha añadido que seis de las siete investigaciones por malos tratos llevadas a cabo por Instituciones Penitenciarias en el centro sevillano "cuentan como archivadas" y, para el caso restante, la autoridad judicial pertinente "no ha convocado la resolución del mismo" todavía pero, "cuando se concluya" y "se esté en condiciones de proporcionar un dato cierto y una sospecha" se trasladará a quién quiera conocer el alcance de esta investigación.

Por su parte, la senadora Mora ha argumentado que, con su pregunta, "no se ha manifestado en contra de los funcionarios" sino que, a su parecer, esclarecer este tipo de datos es "la mejor manera de atajar" las posibles conductas en contra de la ley que estos puedan manifestar. Así, ha recordado que el centro Sevilla II está en el punto de mira en este sentido porque "así lo manifiesta el Comité Europeo de los Derechos Humanos, los colectivos sociales y hasta el Colegio de Abogados de Sevilla".

"PROBLEMAS" DE PRESOS CON ENFERMEDADES MENTALES

El secretario de Estado de Interior también ha sido preguntado por la senadora Mora sobre las instrucciones impartidas por la administración penitenciaria al centro Sevilla II, en relación con el papel de los servicios médicos respecto a las personas internas a las que se les apliquen medidas coercitivas, a que se refieren las sugerencias realizadas por la Defensora del Pueblo.

Ante esto, Nieto ha asegurado que todas las sugerencias en cuestión fueron remitidas al director del centro y a este mismo "se le instó a velar por el cumplimiento riguroso de las previsiones normativas" en materia de aplicación de medidas como la sujeción mecánica. Además, repreguntado los presos que sufren enfermedades graves, como trastornos mentales, y medidas para acortarles las penas, Nieto ha asegurado que "hay especiales problemas con los internos que sufren trastornos mentales graves".

Según ha explicado el secretario, el problema es que "se ha eliminado" cualquier institución que atiende a personas con trastornos mentales graves y que "con frecuencia y debido a ese trastorno cometen actos delictivos" y, en lugar de estar en un centro donde la prioridad sea el tratamiento, se derivan a un centro penitenciario.

"En un centro penitenciario resulta complejo atender a personas en estas circunstancias y, con bastante frecuencia, se aplican medidas de reducción de pena y se ponen en libertad, pero reinciden y tienen que volver a entrar", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que este no es un problema que se limite al ámbito penitenciario sino que "es un problema asistencial" de "salida del Sistema Sanitario y de la asistencia" de este tipo de personas que se ven obligadas a ser atendidas en cárceles.