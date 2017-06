El Gobierno anima a los hoteleros a denunciar a quienes alientan a turistas a poner reclamaciones fraudulentas

Etiquetas

Matilde Asián considera que la no identificación en los apartamentos turísticos puede "quebrar" la seguridad y afectar a la marca España

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha animado a los hoteleros españoles a denunciar a aquellos que alientan a los turistas británicos en las puertas de los establecimientos donde se alojan a interponer reclamaciones fraudulentas por intoxicaciones alimentarias para que las vacaciones les salgan gratis.

En Málaga, donde ha participado en el Foro Empresarial Lidera Málaga en el que ha sido presentada por el presidente de la Diputación malagueña y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo; ha sostenido que el Ejecutivo está aconsejando a los hoteleros denunciar a los vehículos que se sitúan en el entorno de los establecimientos "y animan a hacer masivamente denuncias falsas". Estas actuaciones sí serían denunciables ante la Fiscalía: "se está haciendo y se deben hacer más".

Asián ha señalado que este tipo de reclamaciones fraudulentas por intoxicación alimentaria "están poniendo en riesgo la imagen del destino España". Además, ha explicado que se trata de un problema derivado de la propia legislación británica, que es "muy proteccionista con los derechos de los consumidores y llevando la factura del hotel donde se ha alojado y de una farmacia donde se ha comprado un medicamento se le reconoce una indemnización".

La secretaria de Estado de Turismo ha defendido que el Gobierno español "se ha movido ya" y durante el pasado año promovió un cambio legislativo en Reino Unido, de manera que se siga protegiendo a los consumidores pero que se exijan otro tipo de pruebas más allá del tique de una farmacia.

"Parece que va a cambiar la legislación inglesa pero no será hasta el próximo año", ha manifestado Asián, quien ha agregado que el Gobierno impulsó que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, como Foreign Office, informara de que la interposición de estas reclamaciones "si se acreditaba que eran fraudulentas constituían delitos en Reino Unido".

A pesar de ello, hay otro problema: los hoteleros españoles firman contratos con los touroperadores y esto supone que se acogen a la legislación inglesa y, por tanto, si los tribunales británicos fijan una indemnización puede ser repercutida a los hoteleros españoles. De esta manera, cuando el operador turístico paga al hotel le retiene el importe de la indemnización. "Mientras se firmen esos contratos es imposible hacer nada porque es la legislación inglesa a la que se acogen", ha reiterado.

BREXIT

También relacionado con el mercado británico, la secretaria de Estado se ha referido a los efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el 'brexit', asegurando que hay un grupo muy específico en el Gobierno estudiándolo. Así, ha considerado "prematuro" hablar de qué sucederá al ser un mecanismo "que se acaba de poner en marcha".

Ha recalcado que en abril Turespaña puso en marcha la campaña 'Spain in my heart', para reforzar la imagen de España en el principal emisor de turistas y también su fidelidad. El objetivo del Ministerio de Turismo es "impedir que se pueda ver afectada la llegada de británicos y por eso vamos a hacer más campañas, que sea gente que crea tendencia en Inglaterra la que transmita sus experiencias positivas en España".

Para la dirigente esta salida de Reino Unido no tiene por qué afectar al turismo residencial en zonas como la Costa del Sol: "un británico que se viene a vivir a España no tendría por qué verse afectado, cobra su pensión en libras. En España hay otra gente de fuera". En este punto, hablar de caída de la libra o no es hoy por hoy "especulativo", recordando que ahora está "estabilizada".

Asián ha recordado que existe un convenio entre ambos países para evitar la doble imposición por lo que la fiscalidad no se vería afectada; y respecto a los aspectos sanitarios "sí habría que ver en qué condiciones se negocia la salida de Reino Unido". Lo que sí interesa a España, ha dicho, es una libra "fuerte" pero aún "es pronto".

ALQUILERES VACACIONALES

La secretaria de Estado de Turismo ha aludido a la preocupación por el alquiler vacacional de viviendas turísticas, "competencia exclusiva de las comunidades autónomas". En este sentido, ha señalado que desde el Gobierno quieren que se desarrolle respetando la equidad tributaria, la garantía de consumidores y la seguridad nacional, que es "importantísima".

Sobre esto ha añadido que el hecho de que en unos establecimientos, en referencia a los hoteles, "tengamos que identificarnos porque es necesario para la seguridad nacional pero que haya otro porcentaje de visitantes alojados que no sepamos para nada dónde están y cuál es su identificación nos parece que quiebra la seguridad nacional; no debe ser así".

España "tiene una marca importante" en prestación de servicios y en la garantía "y no queremos que se vea menoscabada porque exista economía sumergida en una serie de alojamientos". A su juicio, respetando las legislaciones de las diferentes autonomías, algunas de con pronunciamientos de la justicia, es un "fenómeno que seguimos muy de cerca y prestamos apoyo en lo que se pueda necesitar".

Sobre las regulaciones fiscales especiales para residentes extranjeros, Asián ha señalado que cree "en el principio de no discriminación por nacionalidad". "Un español con un chalecito en Torremolinos por qué tiene que pagar más que un noruego", ha opinado.

En este punto, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha señalado que se ha cursado una petición para que se rebajen los costes de la Seguridad Social en temporada baja, como en Baleares. Desde la Secretaría de Estado de Turismo señalaron que es una cuestión que compete al Ministerio de Empleo.

"QUEREMOS DESCONCENTRAR"

Durante su intervención, Asián ha sostenido que una de las apuestas del Ministerio es "desconcentrar" y que zonas "bellísimas" de España que son desconocidas puedan ser más visitadas. En este sentido, ha puesto como ejemplo potenciar que aquellos que visiten Madrid puedan conocer "que hay seis ciudades alrededor que son Patrimonio de la Humanidad, o que el que venga a la Costa del Sol vaya a la Serranía de Ronda, que es muy bonita y además tiene vinos excelentes".

También ha abogado por seguir gestionando la estacionalidad: "no queremos que haya periodos estacionales masivos y otros en que los hoteles tengan que cerrar". Para ello, el Ministerio tiene preparados clubes de producto para que los viajeros se interesen por actividades que no tienen por qué estar vinculadas al segmento de sol y playa.

Igualmente se prevé impulsar la renovación de los destinos maduros o pioneros, como es el caso de la Costa del Sol; se ha referido a la importancia de la actividad turística en España y su contribución a la recuperación económica; a la competitividad del país; al desarrollo del segmento cosmopolita, es decir, viajeros de alto nivel más interesados en turismo cultural o deportivo y que tiene gran potencial y a la apuesta por la innovación, la accesibilidad, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.

Asián ha destacado que la Costa del Sol "no hay que venderla como marca porque se la conoce" aunque sí ha admitido que hay edificaciones de hace 50 años en algunos destinos turísticos pioneros "donde hay que hacer intervenciones públicas pero también privadas", poniendo como ejemplo el cambio experimentado en Calvià gracias al sector privado.

Por su parte, Elías Bendodo ha incidido en que el turismo tiene ante sí retos "apasionantes" y ha recordado los cambios que se están produciendo, con las plataformas de alquileres vacacionales y con economía colaborativa, considerando que es momento de trabajar para que los centros históricos no se conviertan en parques temáticos de turistas. "No nos podemos dormir en los laureles y no lo vamos a hacer", ha finalizado.