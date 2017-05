El Gobierno no valora el nombramiento de la juez Espejel para "preservar la independencia" del CGPJ

Etiquetas

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha rehusado este viernes valorar el nombramiento de Concepción Espejel -apartada de causas contra el PP-- como nueva presidenta de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que, según ha dicho, se trata de "preservar la independencia" del Consejo General del Poder Juidicial (CGPJ).

La juez Espejel, apartada del tribunal del 'caso Gürtel' y del que juzgará la 'caja B' del PP por su supuesta proximidad a este partido, fue designada este jueves por 11 votos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo no ha querido opinar sobre esta cuestión. "El Gobierno no tiene que hacer ningún comentario de un nombramiento que corresponde al CGPJ. Preservar la independencia de los órganos constitucionales, en este caso del CGPJ, implica también no hacer comentarios sobre los mismos, en este caso y en ningún otro", ha concluido.