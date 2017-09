El Gobierno ve "ridículo" que Puigdemont promueva una nueva web por la experiencia policial contra el cibercrimen

Etiquetas

Santamaría dice que ningún diálogo es posible si la Generalitat no da "marcha atrás" y abandona la "dinámica" actual

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este miércoles que era "esperado" y "esperable" que el Gobierno catalán abriera una nueva web para promocionar el referéndum del 1-O tras el cierre ordenado por el juez, pero ha avisado que eso es "pan de un día" y ha expresado su confianza en los expertos en delitos informáticos. Es más, ha calificado de "ridículo" que el Gobierno catalán publicitara después nuevas webs a través de Twitter.

Este miércoles, la Guardia Civil clausuró la página web referendum.cat por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, si bien poco después el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicaba en su cuenta oficial de Twitter un enlace alternativo de un web para promocionar el referéndum del 1 de octubre.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha indicado que era "lo esperado y lo esperable que tuvieran preparadas una, dos o tres páginas". Sin embargo, ha recordado que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen una "gran experiencia en la lucha contra el cibercrimen" y ha expresado su "absoluta confianza" en los expertos en delitos informáticos.

LA WEB NO DURARA MUCHO

Por eso, ha pronosticado que esa nueva web no durará mucho tiempo. "Esto indudablemente será para la Generalitat pan de un día, pan para hoy y hambre para mañana", ha avisado la 'número dos' del Ejecutivo.

Dicho esto, ha calificado de "ridículo" que, una vez que el juez ordena cerrar esa web del 1-O, el propio presidente de la Generalitat utilice su cuenta oficial de Twitter para mandar al nuevo enlace, algo que a su juicio, evidencia que han "perdido el respeto". Según ha recalcado, no pueden convertir a Cataluña en "una comunidad sin ley".

SI HAY CAMPAÑA POR EL 1-O TENDRÁ LA "DEBIDA RESPUESTA"

Ante la campaña conjunta a favor del referéndum que los independentistas inician este mismo viernes, Sáenz de Santamaría ha señalado que "todos" los alcaldes y responsables municipales "tienen bien claro que no se puede colaborar ni se puede participar en ese referéndum".

En este sentido, ha recalcado que "cualquier acto preparatorio de ese referéndum tendrá una respuesta" porque "los locales ni pueden cederse" y "no puede incluirse publicidad electoral". "Cualquier particular y autoridad está sujeta a la ley, a lo que dice el Tribunal Constitucional y a lo que dicen los tribunales. Con sus tiempos, porque la Justicia es así", ha enfatizado, para insistir en que cualquier actuación fuera de la legalidad tendrá la "debida respuesta".

Sáenz de Santamaría ha señalado que el Estado de Derecho "siempre tiene un plan, que es el cumplimiento de la legalidad" y ha añadido que "cualquier infracción" de esa legalidad tendrá una respuesta y reacción "medida y mesurada". A su entender, si la Generalitat ha decidido "caer en la desobediencia" y "cada día demostrar que son más listos" porque se saltan la ley, esa ley se "repone" con "toda la fuerza del Estado de Derecho, con toda tranquilidad y con toda paz, pero también con toda firmeza".

Tras insistir en que el referéndum "no se va a celebrar" y que el Gobierno tiene "previstos todos los escenarios", la vicepresidenta ha lanzado un "mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos" porque, según ha dicho, "no tienen por qué colaborar y no deben colaborar" en el 1-O. "Al que esté con la ley, con la Constitución y con sus derechos, puede tener la absoluta tranquilidad de que la Generalitat no va a perturbar esos derechos porque aquí está el Estado para protegerles", ha apostillado.

SIN DIÁLOGO CON LA GENERALITAT

Sáenz de Santamaría ha admitido que "en estos momentos" no hay diálogo con el Gobierno catalán y ha añadido que le hubiera gustado sentarse en una mesa para analizar las "necesidades" de los catalanes. "Pero nos pusieron encima de la mesa referéndum sí o sí y sobre eso no podemos hablar porque no tenemos capacidad y es una decisión de los españoles", ha manifestado.

La vicepresidenta ha asegurado que ahora "ningún diálogo es posible" mientras "no abandonen la dinámica" indepedentista en la que se han colocado. A su entender, si Puigdemont quiere dialogar debería "dar marcha atrás" y "reponer" la situación al "minuto cero", antes de que empezaran a cometer ilegalidades. Según ha añadido, si lo hacen sí que podrían confiar en su "voluntad de diálogo", pero mientras no lo hagan, esas peticiones de sentarse a hablar solo buscan "blanquear su radicalidad".

Finalmente, Sáenz de Santamaría ha afirmado que actuaciones como las que se produjeron la pasada semana en el Parlamento catalán evidencian que los independentistas han perdido "el norte". De hecho, ha recomendado que muestren el vídeo de esas sesiones a los observadores internacionales que han traído porque sentirían "vergüenza" de cómo pueden llevar su Parlamento a ese estado de "absoluta tiranía".