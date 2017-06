Granados tras salir de la cárcel: "Soy inocente. Jamás he metido la mano en la caja"

Etiquetas

Asegura que pedirá responsabilidades a los funcionarios de la UCO o la Fiscalía que hayan firmado los informes contra él

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha defendido este miércoles tras abandonar la prisión de Estremera su inocencia y ha sido rotundo al afirmar que "jamás" ha metido su mano en la "caja" en relación a las acusaciones dentro del 'caso Púnica'.

Pasadas las 15.30 horas, Granados dejaba la cárcel madrileña feliz y con una amplia sonrisa tras permanecer más de dos años y medio en prisión. A su salida, le esperaban familiares, con quienes se ha fundido en un fuerte abrazo. También se ha mostrado cariñoso con los periodistas conocidos que le esperaban a las puertas del penitenciario.

Con polo amarillo, vaqueros y deportivas azules, el expopular ha querido dejar claro varios aspectos como que "en el sumario no hay ni un solo indicio" que pueda confirmar que tenga dinero en alguna cuenta en el extranjero, tal y como sostiene el instructor.

Aunque ha admitido que no tenían buena relación, ha querido pedir respeto a la presunción de inocencia del que fuera compañero de partido, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión provisional por el 'caso Lezo'. En su caso, no hubo tal presunción, según se ha quejado.

Respecto a su implicación en la Púnica, el exsecretario general del PP de Madrid ha afirmado que ha habido "mucho interés" en que él haya permanecido "tanto tiempo" en prisión. "Alguien estaba interesado en que yo estuviera en prisión", ha recalcado el que fuera 'mano derecha' de Esperanza Aguirre queriendo defender su honor.

También ha aprovechado estas primeras palabras para cargar contra la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía por su interés en "impedir" que se demuestre que los informes en contra de él no son ciertos.

Según ha relatado, a lo largo de su estancia en la cárcel ha ido viendo cómo se han ido "filtrando de manera sistemática, planificada, con un interés bien concreto secretos del sumario obtenidos por el aparato del Estado y filtrados sin ninguna duda por el aparato del Estado porque solamente los pueden filtrar o la Guardia Civil o la Fiscalía o el juez".

"Ustedes no tienen la culpa de publicarlos. Quien tiene la culpa de filtrarlos delinquiendo son cualquiera de estas tres, no instituciones sino personas concretas", ha dicho a los periodistas.

Así, ha señalado que son "personas concretas que han realizado informes concretos, en muchos casos interesados; en otros, opinativos; en otros, especulativos, y en muchos casos, falsos" no sabe si "por impericia, mala idea o por una mezcla de ambos".

"Esos informes los iré desmontando uno por uno. Aquí lo que tiene uno que demostrar es su inocencia y no la justicia su culpabilidad e iré demostrando su falsedad e inconcreción uno por uno", ha remarcado.

En este punto, ha avanzado que pedirá "responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, la Fiscalía o sean de quien sean". "Yo tengo acreditado mi amor y respeto por la Guardia Civil hace muchísimos años. Eso es una cosa y otra cosa son personas concretas con nombre y apellido, un número que es lo que yo sé que han elaborado informes", ha añadido.

"JAMÁS" HA VISTO "NINGUNA IRREGULARIDAD EN LAS CUENTAS DEL PP"

El exconsejero del Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha afirmado que "jamás" ha visto "ninguna irregularidad en las cuentas del PP". "No puede tirar de una manta que no existe", ha afirmado respondiéndose a sí mismo sobre si lo hará ahora que sale de la cárcel.

A su juicio, "hay una obsesión por parte de determinados estamentos de descubrir la financiación irregular del PP de Madrid", desde el día en que se le detuvo. "No puedo tirar de una manta que hasta donde sé nunca ha existido", ha recalcado.

Tras pedir perdón a los madrileños que se han podido sentir defraudados por él, ha explicado que no se ha sentido solo "en ningún momento". "Durante todos estos años me he sentido muy arropado por mi familia y muchos amigos", ha aseverado Granados, quien ha considerado que algunas veces hay que entender a estos amigos, ya que "hay gente que tiene miedo", ya que "cuando uno se te acerca van y le imputan".

Por eso, ha indicado que entiende que haya gente a la que le dé miedo hablar por teléfono y "que se le relacione con determinadas personas".

Por último, se ha referido a la fianza que le ha permitido salir de la cárcel de Estremera y ha indicado que él no ha puesto "ni un euro" porque no tiene "ni un solo euro que no haya sido bloqueado por el juez Velasco".