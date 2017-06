La defensa de Granados destaca su "fortaleza encomiable" y que deja a funcionarios que han llorado con su libertad

Etiquetas

Defiende que el político nunca ha atacado a nadie y que "tiene una estructura moral muy distinta a los demás humanos"

Los abogados del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados han defendido este jueves tras presentar la fianza acordada por la Audiencia Nacional para decretar su libertad provisional que tiene una fortaleza "encomiable y digna de admirar" y que el trato recibido por los funcionarios de la prisión de Estremera (Madrid) donde ha permanecido más de dos años y medio ha sido bueno, tanto que algunos hasta han llorado al acordarse su libertad.

En declaraciones a los medios a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional, los letrados Carlos Ceca y Virginia Santana han explicado que el exconsejero regional "está contentísimo" ante su inminente salida de la cárcel aunque han tildado de "totalmente injusto, inadecuado y contrario a la ley" los 31 meses que ha permanecido en prisión provisional. "No había causa para mantenerle tanto tiempo, es una situación absolutamente excepcional", ha denunciado Santana.

Los letrados han llegado a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional para presentar los avales hipotecarios con los que abonar la fianza de 400.000 euros impuesta por el magistrado instructor de la trama Púnica, Eloy Velasco, consistentes en una propiedad de su madre sita en la localidad madrileña de Valdemoro y otra de su cuñada. Los avales de las dos fincas se suman a 100.000 euros en metálicos entregados por la defensa del político.

Así, han defendido que Granados nunca ha tenido palabras malsonantes de ningún tipo "contra nadie". "Es un individuo que tiene una estructura moral muy distinta de las de los demás humanos y que ha podido aguantar los dos años y medio en prisión con unas condiciones bastante buenas", ha asegurado Ceca.

"DIRÁ LA VERDAD"

Además ha afirmado que el cabecilla de la trama Púnica "dirá la verdad" en relación a la investigación que sigue desde 2014 el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre la trama de corrupción urbanística municipal de Madrid y en el marco de la cual se detuvo a Granados y a otros seis alcaldes de la región por adjudicaciones presuntamente ilícitas de la administración pública.

"Si por colaborar se entiende el tirar de la manta eso no lo hará porque no quiere buscar a través de sus declaraciones una reducción de pena buscando atenuantes como le han ofrecido a algún otro imputado en esta causa y que hizo uso de ello para imputar a los demás creándoles toda una serie de grandes problemas. Este no, dirá la verdad y tendrán opción de escucharla", ha manifestado Ceca.

Su letrado se ha referido sin nombrarlo al cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que en sus declaraciones ante el magistrado instructor y en la comisión sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid reconoció que hizo regalos, entre otros, al exalcalde de Parla y exsecretario general del PSM Tomás Gómez.

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional de Granados aunque le ha impuesto medidas cautelares tales como comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la fijación de domicilio y teléfono para que pueda estar localizado en todo momento.