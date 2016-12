Griñán reclama "expulsar" del juicio de los ERE el informe pericial "clave" de la Intervención del Estado

Etiquetas

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha pedido "expulsar" como prueba del juicio por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos el informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, en el cual reprochan a Griñán y a las ex consejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo que no adoptaran las "medidas" para evitar el supuesto fraude.