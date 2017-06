HACIENDA HA REALIZADO 3.943 INSPECCIONES A ACOGIDOS A LA ‘AMNISTÍA FISCAL’ Y HA INGRESADO 212 MILLONES

Etiquetas

La Agencia Tributaria ha realizado desde 2013 un total de 3.943 actuaciones inspectoras entre quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’. Relacionada con estas inspecciones hay una deuda instruida de más de 279 millones de euros, de la que se ha liquidado un total de 212 millones.Así lo indicó este miércoles el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que compareció en Comisión en el Congreso de los Diputados para informar sobre los efectos de la sentencia Tribunal Constitucional que estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la norma que regulaba la Declaración Tributaria Especial (DTE).Por su parte, relacionadas con el ‘Modelo 720’ de declaración de bienes y derechos en el extranjero, la Agencia ha realizado ya 10.990 actuaciones inspectoras, con una deuda de 1.947 millones de la que se han cobrado 971 millones. Inspecciones conjuntas de la DTE y el ‘Modelo 720’ se han hecho 2.544, con 187 millones de deuda, de la que se han liquidado 143 millones. El responsable de Hacienda señaló que aunque se acogieran a la ‘amnistía fiscal’, si había algún delito éste “subsistía y la DTE no lo limpiaba; no evitaba la continuación del proceso”.Además, señaló que si se pretendía regularizar dinero de origen ilícito, “la DTE no le evitaba” al contribuyente responsabilidades judiciales que pudieran derivar.También “ha permitido investigar y descubrir delitos”, dijo el ministro, que subrayó que la Agencia Tributaria “ha realizado procesos masivos de análisis de datos de la DTE relacionados con indicios de delitos denunciables, como blanqueo de capitales”.