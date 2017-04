Helmut Kohl, indemnizado con un millón de euros por su biografía no autorizada

Etiquetas

La justicia alemana ha fallado este jueves a favor del ex canciller alemán Helmut Kohl al determinar que debe ser indemnizado con un millón de euros por la publicación de una biografía no autorizada.

El 'bestseller' dañó gravemente los derechos personales del político democristiano que gobernó Alemania entre 1982 y 1998, ha justificado el Tribunal Regional de Colonia en su fallo. La sentencia todavía no es firme.

El caso se remonta a 2014, momento en el que su antiguo biógrafo Heribert Schwan publicó la obra "El legado: Los protocolos de Kohl", que en tan solo cinco semanas logró vender unos 200.000 ejemplares.

En sus páginas, el escritor recogía las conversaciones mantenidas con el ex canciller entre 2001 y 2002 en las que el ex dirigente hablaba sin tapujos sobre otros políticos. Schwan decidió publicar estas declaraciones en su propio libro sin la autorización de Kohl, lo que indignó al ex canciller y lo animó a acudir a los tribunales.

Es la segunda vez que la justicia falla a favor del padre político de Angela Merkel. En noviembre de 2014, el mismo tribunal prohibió a Schwan la utilización de citas controvertidas realizadas por Kohl.

Además, anteriormente, el juez también obligó al escritor a devolver al ex canciller las grabaciones, pese a que Schwan sostenía que eran suyas en base a la propiedad intelectual. El ex canciller reclamó entonces las cintas declarando que las necesitaba para un nuevo capítulo de sus memorias.