El juez del "chantaje" de Dos Hermanas incoa procedimiento abreviado a Alcocer, Paniagua y Morón

Por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de amenazas condicionales

El Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla), que investiga la denuncia por presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, ha ordenado seguir la causa mediante el trámite del procedimiento abreviado, contra el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el presidente de NNGG de Andalucía y concejal del PP en dicho municipio, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el periodista local José Luis Olivares y el también investigado Francisco Javier Romero.

A través de un auto emitido este pasado lunes y recogido por Europa Press, el juez instructor Óscar Rey ordena que las diligencias previas del caso continúen para todos ellos por el trámite del procedimiento abreviado, por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de amenazas condicionales, solicitando a la Fiscalía y a la acusación particular que formulen sus escritos de acusación, para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La causa, que gira en torno a un supuesto chantaje destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por C's, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga, supuso la investigación del expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el presidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones; y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

En ese sentido, el nuevo auto dictado por el juez Óscar Rey ordena seguir la causa por el trámite del procedimiento abreviado contra Alcocer, Luis Paniagua, Agustín Morón, José Luis Olivares y Francisco Javier Romero, resolviendo el archivo provisional de las actuaciones respecto a Emilio Maya y Fernando Díaz.

"LA EXISTENCIA" DEL VÍDEO

Y es que según el mencionado auto, días antes de las elecciones municipales de 2015, el periodista José Luis Olivares expuso a Manuel Varela "la existencia" del mencionado vídeo, actuando" de un modo consciente y deliberado", como "pieza fundamental" en los hechos investigados, pues es un aspecto objetivo que "fue quien recibió las llamadas (con las amenazas) en su teléfono y exhibió directamente el vídeo a Manuel Varela".

A tal efecto, señala el juez instructor que resulta "extraño" que Olivares defendiese que "dos desconocidos" le mostrasen el vídeo antes de que él lo lograse por sus propias "gestiones", pues Olivares no habría "proporcionado dato alguno" sobre la identidad de tales personas ni sobre cómo obtuvo el vídeo, amparándose en el secreto profesional. "Parece lógico usar a una persona interpuesta para evitar un posible envío directo al denunciado que podría haber sido rastreado, y que esa persona interpuesta hiciera desaparecer cualquier rastro del envío", señala el juez, argumentando que lo lógico como periodista era "conservar el vídeo" y no "borrarlo, no colaborando nunca con la investigación". Para el juez, Olivares actuó como "cooperador necesario".

En cuanto a Francisco Javier Romero, el juez considera que "intervino en la adquisición de la tarjeta (de teléfono móvil) desde la que se hicieron las llamadas" de las amenazas con la difusión masiva del vídeo de Manuel Varela.

Sobre el concejal socialista Agustín Morón, señala el juez su "tráfico de llamadas" con otros "implicados" como Manuel Alcocer, Luis Paniagua o José Luis Olivares, llamadas "muy significativas e indiciarias" al producirse "el 21 de mayo" de 2015 por la tarde, "momento en el que se considera que se tuvo acceso al vídeo", toda vez que Alcocer "no tenía función efectiva ni práctica" en el PP desde "2014", cuando "se desvincula del partido y de la actividad política". Para el instructor, hay una "vinculación entre el origen de la grabación del vídeo" y el "uso" que se hizo del mismo.

Para el juez, el edil socialista "se habría encargado de realizar gestiones directas con Alcocer y Paniagua para obtener el vídeo, para posteriormente coordinar con Olivares la exhibición del mismo a Varela y la recepción de las llamadas en las que se habría transmitido la amenaza para que abandonase la candidatura a cambio de no difundir masivamente el vídeo".

"EL LUGAR" DE LA GRABACIÓN

Respecto a Manuel Alcocer, señala el juez que el denunciante del caso "identificó que el lugar donde se había producido la grabación era el despacho" del ya expresidente del PP de Dos Hermanas, valorando el magistrado los testimonios sobre "diversos comentarios de la existencia del vídeo o incluso varios vídeos, relativos a Manuel Varela", con menciones de que "existía un vídeo grabado por Manuel Alcocer en su casa de campo", con imágenes de Varela consumiendo drogas. Del mismo modo, señala el juez instructor las llamadas entre Alcocer y los demás implicados, "siendo racionalmente explicable que todas las llamadas tenían por objeto obtener las grabaciones de Manuel Alcocer para su posterior uso".

"Existen indicios para entender que Alcocer fue la persona que realizó la grabación del vídeo, proporcionándolo después a quienes posteriormente hicieron uso del mismo", razona el juez.

Finalmente, sobre Luis Alberto Paniagua, el juez señala su "flujo de llamadas" con el periodista José Luis Olivares o Agustín Morón. A su juicio, "estuvo implicado al menos como intermediario entre Agustín Morón y Manuel Alcocer para la obtención del vídeo para su posterior utilización". El auto, en cualquier caso, es susceptible de recurso de reforma o de apelación.