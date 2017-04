Hernando (PP) acusa al PSOE de intentar presionar a la Justicia porque "va en su genética"

Etiquetas

Avisa de que es un error intentar reprobar al Fiscal por decisiones que no les gustan y lamenta que Cs "se sume al aquelarre"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado este jueves que es el PSOE el que intenta presionar a la Justicia y ha añadido que eso es algo que "va en su genética". "Lo que hay que hacer es dejar que funcione la Fiscalía", ha añadido.

"Ya se acordará de lo que dijo (el expresidente del Gobierno, Alfonso) Guerra: 'Montesquieu ha muerto, no existe la separación de poderes', y esto es lo que han venido haciendo mucho tiempo. Ahora, desde la oposición, pretenden hacer lo mismo, cuestionando asuntos normales intentando presentarlos como una intervención política por parte del Gobierno", ha acusado el 'popular'.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Hernando ha asegurado que "lo que ha sucedido en la Fiscalía" en la última semana --en alusión a las discrepancias sobre la 'operación Lezo' contra las irregularidades en el Canal de Isabel II-- es algo que sucede con "absoluta normalidad". "Es normal que se produzcan discrepancias", ha opinado.

CRÍTICAS A LOS "LIBERALES" CIUDADANOS

Por ello, ha lamentado que el PSOE "esté ahí intentando utilizar a la Justicia como un elemento de ataque al Gobierno" y también que Ciudadanos se haya "dejado llevar por estas prácticas", lo que considera "un grave error" de los 'naranjas'.

De hecho, cree que el PSOE "se equivoca" al pedir la reprobación del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Para Hernando, "no es lo más razonable" que un partido repruebe a unos fiscales "que toman decisiones que no gustan".

"(El PSOE) Siempre ha estado con que no puede haber independencia judicial, pero me sorprende que Cs se sume a este aquelarre. Creo que es un grave error, pero bueno, también con la estiba son liberales pero luego están a favor de que nos sancionen", ha espetado.

LO QUE ESCANDALIZA ES QUE "ANTES NO SUCEDÍA"

Con todo, el 'popular' cree que "lo importante" con lo que se tienen que quedar los ciudadanos en la instrucción de la operación del Canal es con que "las instituciones funcionan" y que "quien la hace la paga".

"Lo que tiene que escandalizar a la gente no es que ahora se conozcan estos casos, que ahora haya personas que vayan a la cárcel, si no por qué antes esto no sucedía. Funciona el Estado de Derecho y no se interviene en la justicia a pesar de que algunos quieren seguir metiendo sus manos, cuestionando sus decisiones para desprestigiar", ha remachado.

En la misma línea, ha dicho que le "gustaría saber quienes son las personas que filtran interesadamente sumarios", algo que es una "práctica habitual" pero "es delito", pese a que "en treinta y tantos años nunca se ha detenido a nadie por realizar estas filtraciones".

Para Hernando, las filtraciones de los sumarios --en este caso de la 'operación Lezo-- se producen "de forma interesada y parcial", lo que provoca que "la gente formule juicios y sentencie sin que se produzcan autos por parte de los jueces".