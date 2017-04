Hernando (PP) cree que con el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola la gente ve que "se mide a todos con la misma vara"

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha valorado este jueves el ingreso en prisión preventiva de Jordi Pujol Ferrusola afirmando que no se alegra de que metan a gente en la cárcel pero sí "de que se haga justicia y la gente tenga la sensación de que se mide a todos con la misma vara" En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Hernando ha dicho que los ciudadanos ven que la justicia se aplica "con el mismo rigor a todos". "El caso Pujol es un caso de escándalo de hace mucho tiempo, y me alegro que siga avanzando", ha añadido.

Eso sí, el dirigente 'popular' ha lamentado que la instrucción del caso que afecta al expresidente de la Generalitat y sus hijos no se esté realizando de "manera más ágil y eficaz". "La justicia tiene que ser más rápida: la que no lo es acaba por no ser eficaz", ha opinado.

A su juicio, si los procedimientos judiciales "en vez de durar 10 ó 15 años duraran entre dos y cuatro años, la sensación" que los ciudadanos tendrían "sobre la corrupción sería distinto".