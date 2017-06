Herrera reconoce que se enfrenta a "alarmas" que no había hace 16 años pero confía en el acuerdo de estabilidad con Cs

Etiquetas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reconocido en los próximos días ante los debates del Proyecto de Ley de Presupuestos y de Política General se enfrenta a "alarmas" que no había hace 16 años después de que el exconsejero Tomás Villanueva haya sido citado a declarar como investigado en dos procesos judiciales, tras lo que ha confiado en su pacto con Ciudadanos en pro de la "estabilidad política".

Herrera se ha referido a este asunto tras rubricar un acuerdo con La Caixa, donde ha reiterado su "confianza absoluta" en la justicia y su "plena colaboración" con la misma. "Es necesario que sea la justicia la que diga a la sociedad y a quienes tenemos responsabilidades públicas en Castilla y León la verdad judicial derivada de dichas investigaciones", ha aseverado.

"Es importante que se valore que la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la política tenemos como principios la honestidad, austeridad y honorabilidad", ha defendido Herrera.

En cuanto a la postura de Ciudadanos, partido que exige que se asuman responsabilidades desde la Junta por la investigación de Villanueva por el caso de las adjudicaciones eólicas y la Perla Negra, Herrera ha confiado en que en el próximo Debate del Estado de la Comunidad la formación naranja concrete en qué se traduce esa petición de responsabilidades.

No obstante, el presidente de la Junta ha recordado que existen unos pactos "amplios" con Ciudadanos, entre ellos el que permitió su investidura y un segundo que permitirá esta semana la aprobación del Presupuesto General de la Comunidad para 2017. "Existe voluntad de acuerdo y el compromiso con la estabilidad política, social y económica", ha destacado.

Por último, el presidente de la Junta ha reconocido que en sus 16 años como presidente se ha enfrentado a momentos "diferentes". "Qué duda cabe de que hay circunstancias, preocupaciones e incluso alarmas que no se habían producido desde que llevo siendo presidente de la Comunidad", ha manifestado, tras lo que ha recordado algunas situaciones difíciles como el momento de "gravísima crisis económica y social" de 2009 y 2010.

"En la vida nada es plano, no hay encefalogramas planos, en este momento hay unas circunstancias que afectan a actividad de mi gobierno en determinados años y que afecta o se extiende a alguna persona en la que yo he depositado gran confianza que no se han producido en otros momentos", ha señalado, tras lo que ha garantizado que el Debate de Política general se "extenderá" a todos los aspectos.