De la Hoz sobre la 'trama eólica': "Ni son afiliados del PP, ni hay un solo euro de la Junta que se haya desviado"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha mostrado su "absoluto respeto" por las decisiones judiciales, pero ha advertido que entre los encausados por la 'trama eólica' no hay ningún "afiliado" del partido, que no se les acusa de "malversar" ningún euro "público" y entiende que el PSOE y el resto de la oposición están montando un "circo" con esta situación.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, a la hora de analizar la información aparecida hoy en El Confindencial y que apunta a que la Fiscalía Anticurrupción presentará una querella contra 21 altos cargos de diferentes ámbitos, entre los que está el viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011, Rafael Delgado, por cobrar comisiones millonarias para agilizar la tramitación de parques eólicos.

En este sentido, De la Hoz ha insistido en el "respeto absoluto" por la investigación llevada cabo por la Fiscalía que se trasladará al Juzgado de Instrucción de Valladolid, para recordar que la investigación tuvo origen a raíz de un informe de la Agencia Tributaria fechado hace casi dos años por unos delitos cometidos hace once años por diversos cargos entre los que no hay ningún "afiliado" del PP.

Además, ha aclarado que entre los delitos que se les imputa no está el de "malversación de caudales públicos" al explicar que los 80 millones de comisiones que denuncian en "ningún caso" se trata de "dinero público", sino de comisiones satisfechas "entre particulares".

"No hay ni un solo euro de la Junta de Castilla y León que haya podido ser desviado en virtud de los hechos que formula la querella", ha zanjado.

En este punto, De la Hoz solicita que el juez de instrucción que tramite la querella "celeridad" para que los hechos se puedan "dilucidar" a la mayor brevedad posible y, si se determina la existencia de responsabilidades penales que se actúe con "ejemplaridad" y "contundencia".

Sobre las críticas que está recibiendo el partido y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, De la Hoz ha señalado que no van a entrar en ese "circo político". "No es legítimo, aunque sí normal, que el PSOE y el resto de la oposición intenten convertir esto en el principal caso de corrupción del mundo, pero entendemos que el rigor y el respeto con el que debemos actuar nos hace ser serios y respetuosos, colaborar con la Administración de Justicia y no entrar en ningún circo", ha continuado.

Por último, también se ha referido a la petición que ha realizado en León el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, sobre la comparecencia de Herrera en las Cortes para dar explicaciones sobre "éste y los demás casos" que "han salpicado" al partido en los últimos días.

En este sentido, De la Hoz han insistido en que algunos quieren hacer de esto "un circo" y "magnificar los hechos". "Herrera no se ha escondido nunca de responder a las preguntas que le han formulado en las Cortes sobre estas cuestiones y así lo va a seguir haciendo", ha puntualizado para volver a recordar que la querella no se dirige a "ningún afiliado del PP" y que no "revela" la existencia de malversación de caudales públicos. "Es más, las únicas dos personas que han sido cargo de la Administración han sido un viceconsejero y una persona que durante unos meses ocupó el cargo de consejero en una empresa pública y en ningú caso han formado parte del Consejo de Gobierno", explica.

De ahí que vuelva a calificar de "comprensible" pero "no legítimo" que el PSOE quiera "magnificar los hechos" y pedir a Herrera que se "queme a lo bonzo" en "medio del pleno", pero hay que ser "serios" y "rigurosos" algo que el PSOE "no lo ha sido nunca", "ni lo va a ser" en este caso.