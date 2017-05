MADRID. PODEMOS PIDE INVESTIGAR DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD CONTRA PERIODISTAS POR INFORMAR SOBRE CORRUPCIÓN

Etiquetas

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Hugo Martínez Abarca defenderá en el Pleno de mañana una proposición no de ley (PNL) en la que se pide investigar las denuncias realizadas por miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra diferentes periodistas que informaron sobre corrupción. El diputado explicó que durante esos años las informaciones periodísticas hoy “confirmadas no sólo no fueron atendidas por los gobiernos de la Comunidad de Madrid, sino que emprendieron acciones judiciales contra los periodistas para intimidarlos”. Tras indicar que, “mientras tanto, el Canal de Isabel II se gastaba 55 millones de euros en publicidad que se otorgaba a medios de comunicación en función de criterios no objetivos”, señaló que “la práctica habitual del expresidente Ignacio González era intentar que el acoso a periodistas lo pagaran las arcas públicas”. El parlamentario de Podemos acusó al PP de “usar las instituciones para enriquecerse y para financiar sus campañas electorales y además intentó amedrentar a los periodistas que hacían su trabajo y defendían a la Comunidad de Madrid de los corruptos”. En la citada PNL se propone “realizar en el plazo de un mes un informe sobre el número de denuncias realizadas por miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra periodistas u otros particulares por artículos, informaciones o cualquier tipo de denuncia haciendo constar si se emplearon servicios jurídicos y recursos propios del demandante o públicos de la Comunidad de Madrid, el coste de las actuaciones y el resultado final de la denuncia”.Asimismo, se pide “encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe sobre la posibilidad de que este gasto incurra en tipos penales de malversación u otros y en su caso interponer las consiguientes querellas y reclamación de los importes gastados indebidamente".