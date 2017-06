IU celebra la absolución de Torrijos y pide que se modernice la justicia para que no se eternicen los procesos

Etiquetas

IULV-CA ha celebrado este miércoles que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla haya absuelto al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, a la par que ha reclamado que la justicia se modernice para que no se "eternicen" procesos como este.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Elena Cortés, tras conocerse el fallo judicial por el que la juez Yolanda Sánchez Gucema ha absuelto de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario a Torrijos.

Cortés ha señalado la "satisfacción" de IU por la absolución del exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y ha planteado la necesidad de que la justicia sea rápida porque, a pesar de que esta causa "lleva siete años en los juzgados, es ahora cuando conocemos su absolución".

"No teníamos duda de esa absolución porque conocemos la trayectoria de Torrijos pero no dejamos de lamentar la lentitud de la justicia para casos como este", ha sostenido la dirigente andaluza de IU, que ha incidido en la necesidad de modernizar la justicia "para que no se eternicen procesos como el de Mercasevilla".