Iglesias remite su carta a Javier Fernández para intentar convencerle en una reunión de que apoye la moción de censura

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha remitido este lunes 1 de mayo una carta dirigida al presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, en la que le solicita una reunión para hablar sobre la moción de censura planteada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"En las últimas semanas hemos conocido hechos muy graves que amenazan no solo la calidad, sino los principios básicos de nuestra democracia. No se trata únicamente de que los casos de corrupción del PP no hayan cesado de crecer, sino de que asistimos al uso patrimonialista de las instituciones por parte del PP. Como compartirás conmigo, que los Ministerios de Justicia y de Interior trabajen antes para proteger al PP que para cumplir sus obligaciones supone una amenaza para la seguridad de España y de sus ciudadanos", indica Iglesias.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el líder de la formación morada critica que instituciones "fundamentales para garantizar el buen funcionamiento" del modelo de convivencia español han sido utilizadas "de manera partidista e interesada para proteger a personas investigadas por corrupción y, asimismo, para poner trabas a la investigación y al trabajo de jueces, fiscales, guardias civiles y policías". "Se trata de un ataque directo a la separación de poderes y, en definitiva, al Estado de derecho", apostilla.

Para Iglesias, dada la situación "de alarma social", es una "obligación ética" poner en marcha una moción de censura contra Rajoy que "sirva para defender en el Congreso la dignidad de España, presentando una alternativa de gobierno y de país al Partido Popular".

"Soy consciente de que no compartís nuestro criterio, pero me permito recordarte que, a diferencia de dos años atrás, cuando vuestro compañero Pérez Rubalcaba sugirió la posibilidad de presentar una moción de censura, hoy el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta, ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos", ha remarcado.

En este sentido, el secretario general de Podemos dice hacerse cargo de que en este momento los socialistas son contrarios a apoyar una moción de censura. "Pero, a raíz de la conversación que mantuve con vuestro portavoz Mario Jiménez, me permito solicitarte un encuentro para que podamos exponeros al detalle nuestra propuesta. Entiende que nuestra obligación, por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos, es tratar de convenceros para que cambiéis de actitud", concluye Iglesias.