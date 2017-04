Imputado un israelí-estadounidense por miles de amenazas falsas de atentado

Etiquetas

Un tribunal israelí ha imputado este lunes formalmente a un joven isarelí-estadounidense de 18 años por miles de amenazas falsas de atentado en Israel y contra centros judíos estadounidenses y ganó unos 240.000 dólares por llamadas a colegios, hospitales y aviones simulando amenazas por encargo. Su nombre no se ha difundido porque era menor de edad cuando se cometieron los delitos.

El sospechoso fue detenido el 23 de marzo poco después de la alarma provocada por las amenazas contra centros judíos de Estados Unidos y ahora ha sido formalmente imputado en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. La Fiscalía asegura que el joven utilizaba material para alterar su voz y una antena WiFi de largo alcance para evitar ser localizado.

El pliego de cargos añade que ganó el equivalente a 240.000 dólares (unos 220.000 euros) en moneda digital bitcoin a cambio de encargos de amenazas acordados a través de la red de acceso restringido Darknet.

La familia del joven --de madre estadounidense y padre israelí-- ha asegurado que es autista y que tiene un tumor cerebral que afecta a su comportamiento. El sospechoso vive en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, país al que llegó con cinco años de edad.

"Tiene autismo de alto grado. Pido al mundo en su nombre que le perdonen porque no sabe lo que ha hecho", ha afirmado su madre en declaraciones a la prensa. "El tumor ha provocado algún tipo de disfunción mental por la que no es consciente de lo que está haciendo. Mi hijo no odia a nadie", ha asegurado.

La Fiscalía ha contabilizado amenazas contra unas 2.000 instituciones como colegios, centros comerciales, comisarías, aerolíneas y aeropuertos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca. Estos avisos provocaron evacuaciones de centros comunitarios judíos, algunos de los cuales tienen instalaciones educativas infantiles.

LISTADO DE PRECIOS

El sospechoso publicó un listado de precios que incluía amenazas de "matanza en una casa privada" por unos 40 euros, un aviso de "matanza en un colegio" por 70 y una amenaza de bomba contra un avión por 450 euros, según el pliego de cargos.

"El acusado incluso ofrecía a los clientes ponerse en contacto con él para cerrar el precio por cualquier otro tipo de amenaza", según el pliego de cargos.

En diciembre de 2016 se recibió una amenaza contra el avión en el que volaba el equipo de baloncesto de los Boston Celtics y también fue amenazado el senador por Delaware Ernesto López, quien denunció las amenazas contra los centros comunitarios judíos.

El sospechoso podría ser condenado en Israel hasta a diez años de prisión, ha explicado en declaraciones a Reuters el fiscal Jonathan Hadad. En Estados Unidos hay investigaciones abierta en Florida y otra en Georgia por cientos de avisos falsos entre 2015 y 2017. Las autoridades estadounidenses sí han identificado al sospechoso como Michael Ron Kadar.

Fuentes judiciales han indicado que por el momento no se ha recibido ninguna petición de extradición de Estados Unidos. "Ha habido contactos sobre este tema, pero por ahora nuestra posición es la de no extraditar por muchas razones: era menor cuando cometió algunos de estos delitos, hay amenazas en Israel y en otros países también, no solo en Estados Unidos, y además se cuestiona su estado mental", ha indicado la fuente.