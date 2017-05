Informáticos piden al Gobierno regular la actividad para evitar nuevos ataques, que "seguirán e irán en aumento"

Etiquetas

El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, ha pedido al Gobierno central que regule ya la actividad y la profesión de informáticos, con vistas a evitar nuevos ataques cibernéticos, los cuales, según augura, "seguirán produciéndose e irán en aumento y gravedad".

En declaraciones a Europa Press, De la Torre, quien hace varias semanas habló en comisión en el Parlamento Europeo, considera "absolutamente negligente pretender que exista una normativa de ciberseguridad pero en España se tiene vetada la regulación de la profesión que se tiene que hacer cargo de esto".

"Es como si ahora se cayera un edificio y dice que no se reconoce la profesión de arquitecto", ha apuntado que lamenta que en materia de ciberseguridad "no hay cuerpo profesional reconocido que se haga cargo de estos de forma profesional y transparente".

Ha recordado que, según reconoce la propia UE, "el sector TIC es fundamental para la seguridad nacional, pero en España no está regulado de ningún tipo". "No está controlado los sistemas ni pasan filtros de calidad ni revisión, no hay especificación técnica", se lamenta.

Por ello, cree que "es normal que se den este tipo de ataques, que van a ir en aumento, porque las empresas para estos delincuentes son un chollo, sobre todo en España".

De la Torre ha precisado que España "sufre el 50 por ciento de todos los ciberataques de Europa, y ello porque no existe la regulación de la profesión". Ha alertado de que las incidencias "serán más graves en España".

En ese sentido, ha recordado que los profesionales "llevamos nueve años pidiendo la regulación y no hay manera"

"Las empresas españolas están vendidas en este terreno porque ni invierten ni saben el peligro que corren y son el objetivo número uno de los ciberdelincuentes, al no tener medidas de seguridad de ningún tipo", se lamenta el decano de este colegio, quien apunta que "la mayoría de las empresas no hace ni copia de seguridad de los datos y documentos, mientras que estos virus secuestran los datos y la información, e incluso pueden robarlas".

Considera que "son necesarias medidas de seguridad muy básicas, pero ni tan siquiera las grandes empresas las tiene implementadas, lo cual genera importantes pérdidas económicas". Recuerda además que se trata de datos de empresas y ciudadanos.

Sobre la falta de regulación del sector, De la Torre cree que sería necesaria una norma similar a la que tienen arquitectos, ingenieros de caminos o industriales, donde "se regule la profesión, el ejercicio de la profesión y se pida la cualificación profesional para dar este tipo de servicios", mediante una ley que determine las actuaciones de los profesionales y que obligue a pedir la titulación para ofrecer ese servicio.

Lamenta en ese punto que "hay gente de Bellas Artes o de Económicas dando servicios de ciberseguridad, sirviéndose en ocasiones hasta de tutoriales". "El cliente supone que el que presta servicio lo hace bien, se lo traga y luego pasa lo que pasa", se lamenta.

A su juicio, "en materia de ciberseguridad, como pasaba con protección de datos, los clientes están vendidos".

"NO HAY NI CONVENIO COLECTIVO"

Lamenta asimismo que en el sector de la informática y de las TIC "no hay ni convenio colectivo, nos regimos o bien por el del metal o por el de las oficinas".

"Es normal que pasen estos ataques, pues ya lo vemos en el ámbito judicial, pues también en los juzgados los ciberdelincuentes van a sus anchas, pues los Cuerpos de Seguridad no tienen los medios ni el conocimiento", asevera.

Lamenta que el PP "propone grupos de voluntarios, y nosotros le invitamos a que regule la profesión, pues falta una normativa nacional". Apunta que Andalucía "está algo mejor porque existe una norma de visado de proyectos".

Ha advertido de que estos ataques "van a ir en aumento, pues ven que los hacen y que se van de rositas, no vemos detenciones por esta oleada de ataques, pero se registran pérdidas económicas".

Precisa que en Andalucía "hay 72 profesionales colegiados, pero hay miles de titulados". "Con este panorama es normal que pasen estas cosas y pasarán cosas peores", se lamenta De la Torre, quien se pregunta "qué tiene que pasar para que se tomen cartas en el asunto" y ha recordado que "una de las empresas más afectadas ha sido Telefónica, que es santo y seña del sector en España".

Ha recordado que el colectivo lleva nueve años pidiendo esa norma nacional, apuntando que en 2010 se manifestaron "y salimos 50.000 informáticos de toda España a la calle".

Ha precisado que en Bruselas le van a dar un toque a España desde el Parlamento Europeo, que considera fundamental la prestación de este tipo de servicios. "Le van a dar un toque por no tener regulada la profesión y por no regular esos servicios, pues todo lo que afecta a la seguridad nacional, física y económica y al medio ambiente, como son los servicios informáticos, se debe regular".