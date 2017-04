Irene Montero: "La acción de enaltecer el terrorismo debe estar penada" pero respetando la libertad de expresión

Etiquetas

Defiende que el Código Penal proteja a las víctimas y a sus familiares de la humillación y que se persiga el terrorismo yihadista

La dirigente y portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado la necesidad de estudiar la supresión del artículo 578 del Código Penal, que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo y protege de la humillación a las víctimas, porque ahora sólo está sirviendo, a su juicio, para "juzgar a personas que hacen chistas". Eso sí, ha defendido que la "acción de enaltecer debe seguir penada".

"Ese artículo tienen una redacción muy ambigua que permite banalizar el terrorismo a la par que juzgar por terrorismo cosas que no lo son", ha denunciado en una entrevista en Europa Press, en la que, no obstante, ha querido dejar claro que la proposición no de ley registrada por su grupo en el Congreso no pretende despenalizar "la acción de enaltecer el terrorismo".

Así, ha explicado que la iniciativa a la Cámara Baja pretende instar al Gobierno a que piense "las modificaciones legislativas necesarias para suprimir ese artículo y pensar en un Código Penal que sirva para perseguir lo que se tiene que perseguir y no para que el 578 sea un cajón de sastre y vulnere la libertad de expresión".

"Evidentemente nuestro Código Penal tiene que proteger a las víctimas y a sus familiares, pero este artículo no está sirviendo para eso. De hecho, muchas veces a pesar de lo que dicen los familiares, el 578 opera vulnerando la liberad de expresión", ha asegurado, en referencia al caso de Cassandra Vera, que ha sido condenada a un año de prisión por publicar en Twitter 13 chistes sobre el atentado del almirante Luis Carrero Blanco, a pesar de que su nieta rechazó la criminalización del caso.

"EL CÓDIGO PENAL NO NECESITA UN TIPO COMO EL 578"

Por ello, Montero ha defendido que "la acción de enaltecer debe estar penada" para combatir, por ejemplo, el terrorismo yihadista, pero ha avisado de que el Código Penal no necesita un tipo como el 578 "que no está sirviendo para perseguir el terrorismo sino para que Cassandra acabe con la vida rota".

"Con total rotundidad pensamos que el Código Penal y nuestra legislación tiene que poder proteger a todas las víctimas", ha aseverado, tras señalar que, sin embargo, la redacción actual artículo lleva a que "por hacer humor se pueda terminar en un proceso judicial", lo que es "una auténtica vergüenza". "Que haya artículos del Código Penal que permiten banalizar el terrorismo a la vez que hacer pasar por terrorismo cosas que no lo son es una vergüenza y se debería poder cambiar", ha insistido.