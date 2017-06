JAVIER TEBAS SACA LA CARA POR CRISTIANO: "NO CRIMINALICEMOS SIN SENTENCIA FIRME"

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió hoy que "no se criminalice al mundo del fútbol" por actuaciones judiciales contra un jugador sin que haya una resolución firme.Tebas firmó un acuerdo con la Secretaría de Estado de Cultura para la cesión del software antipiratería de LaLiga y en la rueda de prensa se le preguntó por la acusación de la Fiscalía a Cristiano Ronaldo de haber defraudado a Hacienda 14,7 millones de euros.Tebas dijo que ya tenemos experiencia de denuncias como las de Football Leaks, que se avisa que se van a saldar con la cárcel para los señalados pero que luego han quedado en nada."Hay que ver cómo termina. No voy a criminalizar a nadie hasta que no haya una resolución firme", afirmó el presidente de LaLiga.