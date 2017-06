UN JUZGADO DE TOLEDO ARCHIVA LA CAUSA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE 200.000 EUROS AL PP DE CASTILLA-LA MANCHA

Etiquetas

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha acordado el sobreseimiento de la causa relacionada con la supuesta comisión de 200.000 euros que habría recibido el PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral en las elecciones autonómicas de 2007.La causa tenía su origen en el 'caso Bárcenas', ya que el ex tesorero del PP aportó en la Audiencia Nacional un documento con el que pretendía acreditar el presunto cobro en 2007 de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo.Sin embargo, el auto del juzgado conocido hoy justifica el sobreseimiento de la causa indicando que no se ha acreditado entrega alguna de dinero y tampoco una relación causal con decisiones adoptadas por funcionarios o autoridades públicas.Además, añade que incluso aunque hubiera entendido como probada la entrega no cabria apreciar un posible delito de financiación ilegal de partidos políticos, "en la medida en que dichos tipos penales entraron en vigor el día 1 de julio de 2015".