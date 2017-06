El fiscal José Díaz Cappa: "Nos creemos que en materia de delitos de odio hay dos bandos"

Etiquetas

El fiscal José Díaz Cappa ha advertido este viernes del riesgo de creer "que en materia de delitos de odio hay dos bandos" por lo que ha alertado de que "la intolerancia se puede convertir en intransigencia".

Así se ha expresado Díaz -delegado de Criminalidad Informática, delegado de la Sección de Menores y delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en la Fiscalía Superior de Baleares- durante la jornada sobre delitos de odio organizada por la Policía Local de Palma en la sala de actos de PalmaActiva.

"Nos creemos que en materia de delitos de odio hay dos bandos, los que pueden discriminar y los que pueden ser discriminados", ha incidido.

En su ponencia, Díaz ha expuesto algunos casos reales como la sentencia que condenó al rapero 'Valtónyc' o las pintadas en Palma contra los turistas.

INTERNET Y DELITOS DE ODIO

Como experto en delitos informáticos, Díaz ha subrayado que el principal problema que supone Internet en el espectro de los delitos de odio no es sólo la facilidad de difundir un mensaje masivamente sino la facilidad de acceso y buscar determinados contenidos.

En este sentido, ha explicado que una característica de los mensajes de discurso de odio es que incluyen una incitación y la posibilidad de tener repercusión. Asimismo, el fiscal ha avisado de que muchos de estos mensajes se difunden en la 'deep web' donde además se facilitan los medios para los hechos violentos.

Díaz ha llamado a "no convertir en delitos de odio todo lo que en realidad es un problema previo de educación" y ha defendido realizar actividades que promuevan el respeto desde el punto de vista educativo y no limitarse a perseguir el delito cuando ya se ha cometido.

DEMOSTRAR LOS HECHOS

El fiscal también ha destacado la dificultad de situar la línea que separe libertad de expresión y delito y ha lamentado que en muchas ocasiones se retiren acusaciones "no por una falta de credibilidad de las víctimas" sino por la imposibilidad de demostrar los hechos.

Sobre esto, ha recordado que la justicia es un sistema procesal y que por lo tanto, una sentencia absolutoria "no significa que no sean verdad los hechos" sino que no se han podido demostrar.

Ante esto, ha recalcado la importancia de fortalecer la credibilidad de las denuncias "con una investigación policial a fondo" que "permita no dejar tirado un testimonio por falta de otros elementos".