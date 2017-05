Josefa Aguado dimite pero defiende su inocencia: "En ningún momento formé parte de ninguna actuación irregular"

Etiquetas

La diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado su dimisión como parlamentaria por "honradez", pero ha defendido su "inocencia" asegurando que "en ningún momento" formó parte de ninguna actuación irregular en su etapa como concejala en Arganda del Rey.

La parlamentaria ha tomado esta decisión tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado investigarla por su intervención en torno a las X Olimpiadas Escolares celebradas en Arganda del Rey en el año 2007, asunto que estaría vinculado al 'caso Gürtel'.

En un comunicado, Aguado explica que ha entregado su acta de diputada "por honradez" y en cumplimiento del Código Ético del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que firmó cuando se incorporó a las listas de la candidatura que encabezaba la ahora presidenta autonómica, Cristina Cifuentes.

"Hoy quiero dejar claro que nunca he tomado una decisión sabiendo que era injusta, que todo lo que he hecho ha sido legal y, por lo tanto, niego todas las acusaciones que sobre mí recaen. Creo en la Justicia, y estoy totalmente convencida de que, antes o después, quedará acreditada mi inocencia", asegura la parlamentaria, quien pide que se respete su inocencia, como lo hacen la ley y la Constitución, hasta que los tribunales no sentencien en contra.

Tras destacar que considera el ejercicio de la política como una vocación de servicio público y de trabajo por los demás, advierte de que aunque "algunos quieran hacer planear la sombra de la sospecha sobre todos los políticos", la inmensa mayoría han desarrollado su vida "con honradez, honestidad, integridad y esfuerzo".

La diputada, que apunta que la que ha tomado es "una decisión muy dura y muy difícil", quiere dejar "bien claro que en ningún momento" formó parte "de ninguna actuación irregular, ni por voluntad ni por las competencias que tenía", y que a lo largo de su vida política nunca ha pensado en nada más que en el bien común y "nunca" ha actuado en contra de él.

En el caso concreto de las actuaciones que se investigan en relación a la empresa pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, asegura que "no tenía capacidad de decisión sobre contratación o adjudicación", ni formó parte "de ninguna mesa de contratación". "La firma en las facturas, que es lo único que es objeto de investigación, sólo fue de recepción de los servicios", remarca.

La parlamentaria asegura desconocer en estos momentos, por no tener la información ni los documentos, "si hay alguna irregularidad en esas firmas o en las facturas en cuestión", pero asevera tener "absoluta disposición de aclarar delante del juez todas y cada una" de sus actuaciones en aquel momento.

Aguado apunta que siempre ha tenido "por bandera la honradez y la coherencia" y añade que por esa coherencia presenta su dimisión, porque considera que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes "es el mejor de los exponentes de la honestidad y la vocación pública".

Por último, expone que una vez acreditada su inocencia, espera poder seguir ayudando al PP "a llevar a la Comunidad de Madrid a los niveles mas altos de bienestar, calidad y honradez".

Aguado comunicó a la presidenta de la Comunidad su decisión de renunciar a su acta ayer, a primera hora de la tarde. Le sustituirá la número 69 de la lista Anca Teodora Moldovan.