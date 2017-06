Juan Carmona: "No tengo nada que esconder y la Junta de la SGAE lucha contra todo lo que no es normal"

Etiquetas

El músico Juan Carmona, miembro de la junta directiva de la SGAE, ha asegurado que, por su parte, "no hay nada que esconder" respecto al caso conocido como 'La Rueda', al tiempo que ha precisado que la junta a la que pertenece está intentando "luchar contra todo lo que no sea normal".

"Los jueces tendrán que decir lo que ha pasado, pero nosotros estamos en desacuerdo con todo lo que no sea normal y justo. Desde la junta se está luchando por eso y ya desde diciembre pasado se ha puesto un arbitraje para este tema", ha señalado a la entrada de la asamblea general de la SGAE que se celebra esta tarde.

Carmona ha insistido en cualquier caso en que "nadie es culpable de nada hasta que se diga lo contrario", al tiempo que ha abogado por la "transparencia" en la cuenta de los miembros de la sociedad. En su caso, ha afirmado que ha trabajado para programas de televisión y así lo hará en el futuro porque "no hay nada que esconder". Además, ha resaltado que en los últimos seis meses ha ganado en torno a "4.000 o 5.000" euros en concepto por todos los derechos de autor de su obra.

"A mi no me hace falta esto, yo lucho por los socios que me han votado y no gano nada, sino que lo que pierdo es tiempo", ha indicado el músico, tras recordar que otras "grandes figuras" como Enrique Morente, José Mercé o Tomatito también han trabajado poniendo música para programas de televisión

La asamblea general de la SGAE se celebra en el Complejo Duques de Pastrana de Madrid y ha dado comienza a las 16.30 en segunda convocatoria. Se prevé que más de 200 socios con derecho a voto participen en las votaciones del orden día, que incluyen las cuentas de la sociedad, entre otros puntos.

Esta asamblea se celebra dos días después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional se personasen en la sede de la SGAE y en varias televisiones para pedir documentación sobre un presunto fraude en los derechos de autor en el marco de una investigación abierta en 2016 en el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.