La Junta de Extremadura no aumentará las horas de Religión hasta que se resuelva el recurso presentado

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha remarcado que el Ejecutivo regional mantendrá el currículum educativo hasta que se pronuncie la justicia sobre el recurso presentado en relación a la sentencia contraria a la reducción de las horas de Religión.

"Hasta que no se pronuncie la última instancia a la que hemos recurrido no vamos a cambiar la posición, porque entonces estaríamos diciéndole a la comunidad educativa y a los extremeños que lo que hicimos fue un error y nosotros pensamos, con el respeto a todos los que no piensan lo mismo, que lo que hicimos fue un acierto", ha recalcado.

Así, a preguntas de los medios, ha dicho que en el currículum extremeño se respetó el número de horas de Religión y se incrementaron las horas de Filosofía, algo que el Ejecutivo regional defiende respecto de la educación pública.

"Cuando se dé esa situación, si es desfavorable al planteamiento que la Junta de Extremadura hizo y plasmó en su decreto, pues la Junta de Extremadura lo tendrá que arreglar por la vía de los hechos, y cuál será la vía de los hechos, pues la que menor daño produzca a la comunidad educativa, a las familias, a los profesores, a los maestros...", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.