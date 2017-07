La Junta replica a Moreno (PP-A) que el Estado "mantiene una importante deuda" con Andalucía en obras de depuración

Etiquetas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha replicado este domingo al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "el Estado aún mantiene una importante deuda con Andalucía en obras de depuración", al tiempo que le ha acusado de "confundir y mentir sobre las competencias que tiene o no tiene el Gobierno andaluz".

Desde la Consejería se han pronunciado de esta manera, en declaraciones a Europa Press, después de que el presidente del PP-A solicitase este sábado, en el transcurso de su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del PP andaluz, que el Gobierno de España saliese "al rescate de Andalucía" y construyera las depuradoras de interés general que, según dijo, la Junta "ha sido incapaz de realizar pese a haber cobrado a los andaluces 512 millones de euros por el impuestazo del agua".

Desde la Consejería han argumentado este domingo que "la Junta de Andalucía solo tiene competencias en las obras de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma, al igual que el Estado tiene competencias en obras de depuración declaradas de interés general del Estado", por lo que han pedido a Moreno "que no confunda a los ciudadanos, porque se trata de obras diferentes que tienen que hacer administraciones diferentes".

"En ningún momento el Estado rescata a la Junta, que lleva invertidos en depuración más de 1.300 millones de euros", han incidido desde la Consejería de Medio Ambiente, desde donde agregan que Moreno "no ha tenido interés en preocuparse por la obras que tiene que ejecutar el Gobierno central, ni exigir lo que le corresponde a Andalucía, y ha sido la Junta la que se ha tendido que preocupar de impulsar este asunto y reclamarlo al Estado".

Han añadido que "las obras de depuración que hay que ejecutar, según los Planes Hidrológicos de las Cuencas Andaluzas para evitar las sanciones de la UE, se reparten entre la Junta y el Estado, que auxilian ambos a los ayuntamientos, cada uno con una serie de obras que les corresponden competencialmente por ley".

La Junta, según incide, lleva "invertidos en depuración más de 1.300 millones de euros en auxilio a los ayuntamientos, y está haciendo los deberes que le corresponden ejecutando las obras que son de su competencia, invirtiendo para ello el canon de mejora autonómico creado con ese fin, sobre el que Moreno miente una y otra vez, puesto que ningún órgano de control de los que auditan el canon, ha encontrado jamás un solo indicio de una incorrecta gestión de este dinero que se recauda a los ciudadanos".

"Ni Tribunal de Cuentas, ni Cámara de Cuentas ni Intervención General, así como el propio Tribunal de Justicia de Andalucía, han señalado en sus informes o sentencias ningún uso incorrecto del canon, puesto que el canon se gestiona según la ley, y se invierte únicamente en lo que está previsto", según sostiene la Consejería de Medio Ambiente, que defiende que "la Junta lleva comprometidos con cargo al canon 465 millones de euros hasta diciembre de 2016, por lo que está cumpliendo con su obligación y ejecutando la parte que le corresponde".

Al Estado, según añaden desde la Junta, "le corresponde la ejecución de las obras declaradas de interés general del Estado con anterioridad a la existencia del canon y de la propia ley de aguas de Andalucía". Para estas obras, que el Estado "reconoce que debe asumir para cumplir su obligación en Andalucía, el Estado dispone de más de 250 millones del actual marco de FFEE (2014-2020) que la UE ha asignado directamente al Gobierno central para que utilice en obras de depuración exclusivamente en Andalucía, y que aún no han empezado a ejecutar", según la Consejería, que remarca que "no han ejecutado aún ninguna obra con estos fondos", por lo que "es el Gobierno el que podría poner en riesgo que se tengan que devolver a la UE si no se ejecutan a tiempo".

La Junta de Andalucía sostiene que "ha colaborado con el Gobierno central para que sea una realidad que se inicie cuanto antes esa inversión, ya que beneficia a los ciudadanos andaluces, cosa que Moreno Bonilla no ha hecho en ningún momento".

Añaden desde la Administración autonómica que, tal como le apuntó la presidenta, Susana Díaz, hace unos días, "si su Gobierno no le dice lo que está acordado con la Junta, usted tiene un problema", reclamando que realmente se comprometa con esta tierra y "demande al Gobierno lo que le corresponde en materia de inversiones, como estás importantes infraestructuras hidráulicas".

Por otro lado, "si tanto le preocupa Doñana, que se ocupe desde ahora de que se agilice la ejecución de las obras de depuración del entorno de Doñana que están sin ejecutar y que le corresponden al Gobierno central", concluyen desde la Consejería de Medio Ambiente.