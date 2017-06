Junta "no comparte" el plan de juzgados únicos para cláusulas suelo aunque "lo apoyará" porque "no es insumisa"

Etiquetas

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha explicado este jueves que la Administración autonómica "no comparte ni de broma" el plan de urgencia establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que a partir de este jueves 1 de junio sea un único Juzgado situado en la capital de cada provincia el que tramite y resuelva todos los litigios que se promuevan, en ese ámbito territorial, por las cláusulas suelo, si bien ha señalado que "apoyará" dicho plan con "los medios que sean necesarios" porque "no somos insumisos".

Así lo ha indicado el consejero a preguntas de los periodistas en el transcurso de una convocatoria de prensa en la aldea almonteña de El Rocío (Huelva), desde donde ha explicado que por parte de la Junta se va a "reforzar lo que sea necesario" en relación a este plan sobre juzgados únicos para los litigios por las cláusulas suelo.

De Llera, no obstante, ha apuntado que "los únicos beneficiarios" del plan diseñado por el CGPJ son "los bancos", porque "esos juzgados se van a colapsar inmediatamente y la pobre gente va a tardar en recuperar el dinero que le corresponde". "Lo apoyaremos porque no somos insumisos, pero no lo compartimos desde luego", ha insistido.

A la pregunta de qué tipo de medios va a reforzar la Junta, el consejero de Justicia ha respondido que "los que sean necesarios". Así, ha apuntado que "tendremos que buscar acomodo a esos nuevos jueces, buscarle material informático, aparte de despachos, sillas, mesas, y a los funcionarios de justicia que adscribamos a esos juzgados".

En todo caso, De Llera ha apostillado que "mientras el Ministerio de Justicia no nombre a los letrados de la administración de justicia, para nada nombramos nosotros funcionarios" que "no van a tener quien los dirija ni quien los mande".