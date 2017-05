Junta hará un gabinete de crisis para acelerar la solución del CIOMijas aunque recuerda el papel del consorcio

Etiquetas

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha anunciado que la Junta pondrá en marcha un gabinete de crisis para acelerar la solución al consorcio del Centro de Industrias del Ocio (CIO) Mijas, aunque ha recordado que los trabajadores siguen dependiendo del consorcio, de forma que "mientras no se disuelva el consorcio, la Junta no podrá aclarar el proceso, especialmente en materia laboral, mientras tanto son los responsables del consorcio los que deben avanzar en su liquidación".

En comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha resaltado los avances registrados desde la última reunión, de forma que todos los consorcios, salvo CIOMijas "ya están integrados y los trabajadores cobrando".

En cuanto al CIOMijas, el consejero ha precisado que se ha aprobado el inicio de la liquidación del consorcio, que ya está en fase de liquidación. Ha explicado que los liquidadores deben elaborar el balance final de liquidación, donde evaluará el valor de los activos y pasivos, de forma que ello permite crear un inventario "que nos diga física y jurídicamente la situación".

Espera que los liquidadores presenten "a la máxima breve el balance final de liquidación", y una vez presentado éste se podrá suscribir el acuerdo con el Ayuntamiento.

"Los liquidadores deben terminar el balance final de liquidación y

ahora el consorcio debe pedir a la Intervención General que audite ese balance", ha precisado Maldonado, quien explica que esa auditoría acompañará al balance final de liquidación.

Una vez aprobada la auditoría, la presidencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) deberá emitir la resolución aceptando la cesión final de activos.

El consejero espera que este proceso "en próximas semanas esto se resuelva", toda vez que "la situación de los trabajadores es tremenda".

El consejero, quien reconoce que "no había otro instrumento administrativo que lo hiciera posible", ha anunciado, no obstante, que va a constituir un gabinete de crisis, en el que estará el frente el propio consejero, para intentar acelerar todo ese proceso, y donde se prevé establecer una hoja de ruta para acelerar al máximo el proceso; la conseguirá sigue indagando en ver cómo se acelera el proceso", ha aseverado.

Maldonado ha recordado que las decisiones, especialmente en materia laboral, "dependen del consorcio, que lo forma quien lo forma", de manera que comprende la actitud de los trabajadores "que presentan sus reclamaciones judiciales para que no prescriban sus casos".

En ese sentido, ha precisado que la Junta "ha firmado hace varios días una orden de pago tras una sentencia condenatoria" a favor de una trabajadora del CIOMijas.

"Esto se va a arreglar y vamos a darle solución", ha aseverado el consejero, quien no obstante, deja claro que "mientras no se disuelva el consorcio, la Consejería y el SAE pueden hacer lo que es de su competencia, mientras tanto los responsables del consorcio son los que deben tomar decisiones, especialmente en materia laboral y abordar los procesos, pero una vez que se disuelva el consorcio ya podrá actuar la Junta".

"UNA CUESTIÓN DE HUMANIDAD"

Por su parte, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero le ha recordado al consejero que "con buenas palabras no se soluciona nada", aunque no duda de la voluntad de solución por parte del consejero. No obstante, ha alertado de las "condiciones inhumanas y del sufrimiento a esas personas y a sus familias", de manera que "aunque se le paguen las 32 nóminas ese daño es irreparable". A su juicio, "no se ha hecho por parte de la Junta todo lo que se debiera, pues la Junta no pone fin a este drama humano".

Asimismo, ha alertado de que la Junta "incumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, y puede recibir infracciones en materia laboral". Ha añadido que "los 32 meses que estos cinco trabajadores llevan sin cobrar provocan perjuicios económicos pero también humanos, es necesaria asistencia psicológica". "Es una vergüenza", ha añadido.

Ruiz Sillero destaca que CIOMijas "son instalaciones magníficas que no podemos desperdiciar en la región con más desempleo y que es la región del turismo", por lo que además pide que la Junta haga "un plan de inversiones para el edificio". Además ha preguntado "cual va a ser el modelo de gestión, pues antes era un UTE".

El diputado de IU José Antonio Castro lamenta que la Junta "por enésima vez postergando los plazos, lo cual es un despropósito" y tras recordar que "le llaman el 'resort' de los horrores de la Costa del Sol", apunta que "el prestigio de la escuela de cocina se está muriendo, y el día que esté arreglado vamos a tener que destinar más inversiones; el CIOMijas esta muriendo".

"Ahora anuncia lo del gabinete de crisis, eso suena a cachondeo, pues hay cinco trabajadores currando ocho horas diarias, en una situación muy quemante, y a los que no se les paga, lo cual obliga a estos trabajadores a tener que presentar demandas cada seis meses para defender sus intereses". Asimismo, han tenido que ir a la vía penal y presentar querella criminal, "que puede ser ampliable a otros responsables, pues es delito tenerlos trabajando con falta de seguridad laboral y otros problemas".

Castro, quien recuerda que "la Junta supone un 80 por ciento del consorcio", lamenta la "falta de salubridad y falta de seguridad en las instalaciones, que ellos entienden que es producto de la mala fe de la Junta" y reconoce que le cuesta trabajo "pensar que ha sido imposible buscar alternativas que aligerara el proceso de recuperación del CIOMijas", por lo que ha pedido la recuperación de la actividad del CIOMijas y la devolución en derechos en forma de salario "pues no me imagino 32 meses sin cobrar, es indigno y un absoluto disparate".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White considera que la situación del CIOMijas "ha emborronado la labor con los diez consorcios integrados en el SAE", recordando que se trata de "una infraestructura especial en pleno corazón de la Costa del Sol".

"Hay que buscar solución, por humanidad, estos trabajadores sufren un trato denigrante, no tiene calefacción ni aire acondicionado y la seguridad del edificio la hacen ellos mismos", ha añadido Hernández White, quien recuerda que incluso el alcalde de Mijas le ha propuesto comprar el recinto.

Por ello, ha invitado al consejero a que "se reúna con los trabajadores y les explique las posibilidades, por dignidad humana, pues a diario les llega cartas de impago, no tienen ingresos y subsisten las familias como pueden", lo cual supone "un efecto psicológico demoledor".

El diputado del PSOE Daniel Campos ha felicitado la "tenacidad" de la Junta en la búsqueda de soluciones y ha recordado que el problema del CIOMijas "lo generó el Gobierno del PP, Montoro y Báñez con la entrega en vigor de la Ley de Reorganización de la Administración Local".

"No me gusta que se mienta a los trabajadores de los consorcios, y la Junta ha cumplido el decreto en diez de los 11 consorcios, que están regularizados y más de 160 trabajadores están cotizando y vienen trabajando con regularidad, no como en otras comunidades autónomas, donde ya no son trabajadores", asevera Campos, quien asegura que "en poco tiempo habrá soluciones sobre la mesa, pues se está trabajando en ellas".