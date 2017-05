Junta justifica denegar concierto a la educación diferenciada en la necesidad de "responder a nuestra propia ideología"

Etiquetas

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha justificado en la necesidad de "responder a nuestra propia ideología" la decisión de la administración regional de denegar el concierto de manera definitiva a los nueve colegios de educación diferenciada por sexo existentes en la comunidad, al mostrarse contraria a este tipo de modelo pedagógico.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su visita a un IES de Sevilla, De la Calle ha calificado de "básico" el ser "conscientes" de los principios que rigen el sistema educativo andaluz, "con un pensamiento e ideología determinados".

"Nosotros creemos siempre en la coeducación como principio básico para formar a niños y niñas en el ámbito de la convivencia conjunta", ha explicado la titular autonómica de Educación.

De la Calle, "evidentemente", se muestra respetuosa, "como no podía ser de otra manera", con aquellos que quieran mantener otro tipo de enseñanza, "pero desde luego no creo que sean los fondos públicos los que tengan que mantener este tipo de educación si no rige en nuestro propio pensamiento e ideología".

Cuestionada por la posibilidad de que los centros recurran, la consejera ha expuesto que "por eso está todo en manos de la Justicia: seremos respetuosos con lo que digan los tribunales, como lo hemos sido siempre".

La administración regional suprime el convenio para los niveles de acceso, dejando no obstante el concierto prorrogado por un año en niveles superiores para que los alumnos ya escolarizados puedan seguir con su formación.

En total, desaparece el concierto de 77 unidades en los centros 'Yucatal' y 'Zalima' de Córdoba, el 'Torrealba' de Almodóvar del Río (Córdoba), el 'Altair', 'Albaydar', 'Ribamar' y 'Ángela Guerrero' de Sevilla, el 'Nuestra Señora de Lourdes' de Carmona (Sevilla) y 'Elcható' de Brenes (Sevilla).