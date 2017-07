La Justicia da la razón al Ayuntamiento en su negativa a pagar por el proyecto Dhul, según el gobierno local (PP)

Etiquetas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital en su negativa a hacer frente al pago de 1,1 millones de euros que se le reclamaba desde una empresa por las labores de urbanización desarrolladas sobre los terrenos en los que se iba a levantar la nave de Dhul, según ha informado el gobierno local (PP).

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Reyes Chamorro, y la teniente de alcalde y concejala de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, han sido las encargadas de ofrecer la rueda de prensa donde se ha dado a conocer la sentencia.

Los hechos se remontan a 2008 cuando el Ayuntamiento, gobernado por PSOE e IU, firmó un protocolo con la empresa Dhul para instalarse en Jaén y crear 400 puestos de trabajo.

El Ayuntamiento se comprometió, entonces, a hacer las infraestructuras y las obras de urbanización necesarias para la instalación de dicha empresa. Para ello, se contemplaba su ejecución en dos fases con una inversión de casi 555.000 euros (invirtiendo 230.000 euros en la primera y 317.000 en la segunda).

Dos años después, ha añadido Rosa Cárdenas, "en 2010 se envió un informe al servicio de Contratación del Ayuntamiento para acometer las obras, pero la intervención municipal dijo que no se podían hacer porque no había crédito disponible".

Aún así, ha manifestado Rosa Cárdenas, el Ayuntamiento firmó una adenda a ese protocolo donde dice que como el Consistorio jiennense no podía pagar esa obra, fuera la empresa Dhul la que contratara con otra empresa las obras y luego le pasara la factura al Ayuntamiento.

El grupo Dhul contrató entonces a la empresa Euromontajes Guipuzcoa para acometer las obras de urbanización (acerado, alumbrado, suelo, entre otros) y posteriormente, la empresa vasca le pidió al Ayuntamiento que le pagara la obra por valor de 1.366.000 euros, en concreto 1,1 millones de euros correspondiente al 75 por ciento de la obra ejecutada.

"Lo que en un principio costaba 555.000 euros pasó a costar casi el doble y, no solo eso, de pronto, aparece otra entrada en el servicio de Contratación de un nuevo proyecto por importe de 1.400.000 euros", ha explicado Cárdenas.

El Ayuntamiento emite un informe donde dice que no se puede pagar esa cantidad porque "el proyecto no está firmado por los técnicos, el presupuesto no se ajusta al informe y no se adjunta acta de replanteo".

Reyes Chamorro ha denunciado las "malas prácticas del PSOE sobre un proyecto que vendió y ha sido humo". De esta forma, ha explicado que en dicho proyecto la Junta de Andalucía invirtió 2,2 millones de euros, "más otro millón que se pretendía pagar desde el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE".

Rosa Cárdenas ha denunciado que Dhul es un proyecto con "muchas irregularidades y el PSOE de Jaén debería explicar a la ciudad de Jaén el porqué de todos estos vaivenes de cifras".

Ahora el juzgado, "que no el Partido Popular, ha dado la razón al Ayuntamiento poniendo de manifiesto la mala gestión del PSOE, donde se dice que el Consistorio no tiene que abonar la factura de más de un millón de euros, correspondientes al 75 por ciento de la obra)", ha indicado Cárdenas.

"EL PSOE NO HA SIDO LIMPIO"

El PSOE "no ha sido limpio en el procedimiento" porque no consta revisión por parte de los técnicos municipales. "No se puede pagar nada sin factura y no se pueden dar cheques en blanco, utilizando dinero de los jiennenses", ha apostillado la edil.

Para Cárdenas es una "auténtica pena que la mala gestión del PSOE sobre el proyecto de Dhul, haya quedado en un fracaso, un derroche de dinero público y un incumplimiento de los procedimientos del PSOE porque, insisto, hasta en dos ocasiones la intervención municipal dijo que no había crédito disponible.".

Por último, ha indicado que el PSOE debería dar explicaciones del "porqué se dan cheques en blanco con dinero público de Jaén, sin haber previsión ni aprobación de las obras por parte de los técnicos municipales, tal y como dicta la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo número 3 de Jaén".

La sentencia no es firme y cabe recurso ante lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).