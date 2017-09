La Justicia archiva la denuncia de la Fiscalía contra el autobús de HazteOír por un delito de odio

Etiquetas

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha dictado un auto acordando el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada en marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid contra el primer autobús que circuló de HazteOír por presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 510 del Código Penal.

En dicha denuncia se interesaba además que, como medida cautelar, se acordara la prohibición de la circulación e inmovilización del autobús que recorría las calle de Madrid con los mensajes 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo', 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en www.ElLibroProhibido.com'.

El juez no ve motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510,2 del Código Penal. Además, se refiere a lo ya argumentado por la Audiencia Provincial de Madrid el 14 de julio, que señalaban que "los mensajes del autobús de la asociación Hazte Oír, por desagradables y agresivos que puedan considerarse, son dudosamente delictivos", revocando la medida cautelar de inmovilización del autobús "porque existen serias dudas de que los hechos en que se apoya, puedan ser considerados delito".

Al conocer la resolución judicial, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha declarado que la "realidad se impone y los tribunales nos van dando la razón frente a los radicales y violentos que nos han amenazado y agredido y los políticos de izquierda y derecha acomplejada que nos han insultado y perseguido".

"No hay que olvidar que los tribunales todavía deben pronunciarse sobre tres procedimientos penales abiertos contra personas que atacaron el #HOBus en Sevilla, Asturias y Barcelona", ha dicho Arsuaga.

Por su parte, el abogado que ha defendido a la asociación en el procedimiento, Javier Pérez-Roldán, ha valorado el auto como "un auténtico éxito para la sociedad civil, pues reconoce que aún es posible la libertad ideológica y de expresión en España".

"Es más, ha devuelto la esperanza a la mayoría social, pues ha demostrado que aún quedan jueces dispuestos a aplicar el derecho al margen de presiones ideológicas. Y es que el debate procesal de fondo era la lucha agónica de la mayoría social por expresar libremente sus ideas y creencias frente a las imposiciones totalitarias por las instituciones públicas de los dogmas anticientíficos de la ideología política de género", ha añadido.