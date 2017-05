La Justicia europea avala las sanciones al primo del presidente Bashar al Assad

Etiquetas

El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado el recurso de Rami Makhlouf, primo del presidente sirio, Bashar al Assad, contra las sanciones aprobadas por los gobiernos europeos contra él y ha mantenido su validez durante el periodo 2016 y 2017.

Los gobiernos europeos congelaron sus fondos y recursos económicos y prohibieron su entrada en la UE en 2011 por financiar y apoyar al régimen sirio a través de sus negocios --en empresas de telecomunicaciones, servicios financieros, transporte y sector inmobiliario--. Entre otros, tiene cargos ejecutivos en Syriatel, el principal operador móvil, y en los fondos de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding.

Además, justificaron las sanciones teniendo en cuenta que es un miembro "influyente" de la familia Al Assad y "muy cercano" al presidente sirio.

El primo de Al Assad recurrió las sanciones de los Veintiocho contra la justicia europea, pero el Tribunal General de la UE ha rechazado su recurso este jueves y ha mantenido la validez de las sanciones contra él para el periodo 2016 y 2017.

El Tribunal General rechaza que los Veintiocho no hayan respetado su derecho a la defensa dado que la proporcionaron "suficiente información" para contestar su validez ante el tribunal europeo y recuerda que formar parte de las familias Al Assad o Makhlouf es uno de los criterios para autorizar sanciones a menos que prueben que ya no están "asociados" al régimen o se han distanciado de él o del resto de sus familiares, algo que en su caso no se ha probado. En cambio, estima que las pruebas remitidas por el Consejo, incluido a través de artículos de prensa y documentos relacionados con sus compañías, demuestra de manera "razonable" que sigue vinculado al régimen o aportándole financiación.

En su sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE en el plazo de dos meses, también rechaza su argumento de que ha cesado sus actividades empresariales y se dedica a actividades caritativas al recordar que todavía se mantiene como presidente de Syriatel.