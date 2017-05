Juzgan a un horticultor de Lleida por plantar marihuana que defiende como terapéutica

Etiquetas

Fiscalía pide cárcel para Pàmies por la plantación de la que que él afirma que es propiedad de 40 personas

Decenas de personas ha acompañado este jueves al juzgado Penal 2 de Lleida al horticultor Josep Pèmies, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel y el pago de una multa de 16.000 euros, por el cultivo de 80 plantas de marihuana de las que el productor ha afirmado en el juicio que eran propiedad de unas 40 personas de la asociación Dolça Revolució para autoconsumo y uso terapéutico.

Los concentrados, familiares y amigos de Pàmies, han portado una pancarta con el lema 'Castigar a quien ayuda, no es impartir justicia' durante la concentración ante los juzgados media hora antes de la vista.

"Afronto el juicio con total tranquilidad. Lo que he hecho es correcto, no tengo que arrepentirme de nada, no soy ningún traficante", ha afirmado Pàmies a los medios antes de entrar en los juzgados.

"Yo conocí la marihuana casualmente a través de un compañero que se curó de esclerosis múltiple. Mi hijo estaba enganchado en ese momento. Yo la odiaba y he podido investigar, muchos médicos conocen las bondades de esta planta", ha agregado.

También han hecho declaraciones a los medios dos personas que aseguran que la marihuana les ha beneficiado: Joan Alay ha dicho que "está curado" de la esclerosis múltiple y Joan Alay María Fumanal --suegra de Pàmies-- ha declarado que no podía caminar por la artrosis y ahora puede hacerlo por las friegas que se hizo con esta planta.