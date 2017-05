Keiko Fujimori anuncia un nuevo recurso judicial para conseguir la liberación de su padre

Etiquetas

La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado este viernes que presentará un recurso de 'habeas corpus' para conseguir la liberación de su padre, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, tras la polémica generada por un proyecto de ley que le habría permitido cumplir el resto de su pena bajo arresto domiciliario.

"Quiero informarles de que he presentado un recurso judicial al que he denominado el 'habeas corpus' de la libertad, que yo misma firmaré, y que abre un nuevo camino para la libertad de mi padre. La próxima semana estaré presentando este nuevo documento", ha anunciado la dirigente opositora en un vídeo que ha difundido a través de su página en la red social Facebook.

Fujimori ha criticado la "utilización política" del caso de su padre, en alusión al proyecto de ley presentado por el diputado Roberto Vieira, ahora en el partido gobernante pero ex miembro de Fuerza Popular, que proponía poner en arresto domiciliario a los presos mayores de 75 años, pero que fue rechazado por el Congreso por considerar que era una iniciativa pensada para el ex mandatario.

La ex candidata presidencial ha criticado que el proyecto de ley tuviera "nombre propio" porque obligó a los parlamentarios de Fuerza Popular a "votar con dolor pero con responsabilidad" en contra del mismo. "Nosotros no daremos leyes con nombre propio porque es inconstitucional", ha explicado. "Tenemos una agenda política de país, no personalista ni familiar (...) y no se usará el poder político para beneficiar a familiares", ha afirmado.

Sin embargo, ha considerado pertinente lanzar este nuevo recurso, esgrimiendo que, dado que ha sido el propio presidente (Pedro Pablo) Kuczynski quien ha puesto en agenda la libertad de Fujimori, es a él a quien le corresponde evaluar caso por caso y resolverlos con Humanidad y sentido de Justicia".

Además, se ha mostrado segura de que lograrán su objetivo por "el camino legal", al tiempo que ha vuelto a insistir en que el juicio celebrado contra su padre "fue un juicio político con una sentencia prefabricada en parte en el extranjero, recurriendo a sofismas legales".

Fujimori ha aprovechado para destacar la trayectoria de su padre, describiéndole como "un hombre que lideró con éxito una de las etapas más duras de la historia del país". "Alberto Fujimori no está solo, nunca lo ha estado, somos una gran mayoría los peruanos que queremos verlo libre con la convicción de que se hará justicia", ha afirmado

El ex presidente, de 78 años de edad, ya solicitó un indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala pero fue rechazado. En las últimas horas ha vuelto a ser ingresado en una clínica de Lima por sus problemas de salud, que incluyen un cáncer de lengua por el que ha sido operado varias veces.