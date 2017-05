Kuczysnki responde al hijo de Fujimori y asegura que él "no juega nada" en relación al indulto al expresidente

Etiquetas

El presidente de Perú, Pero Pablo Kuczynski, ha respondido este miércoles a las palabras del hijo menor del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) --en prisión tras ser condenado por delitos de lesa humanidad--, Kenji Fujimori, y ha dicho que él "no juega nada" con respecto al indulto que el 'fujimorismo' está pidiendo para el reo, de 79 años.

En medio del debate sobre una posible excarcelación al expresidente, que ha vuelto a estar en el foco tras presentar el congresista Roberto Vieira una propuesta que planteaba la posibilidad de que los presos de edades avanzadas pudieran cumplir sus condenas en sus propias viviendas --y que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió archivar este martes-- el hijo de Fujimori aseguró que luchará hasta el final para conseguir la libertad de su padre si bien pidió que "no se juegue al pimpón" con su vida.

Ante los medios, Kuczynski ha asegurado que no juega "nada". "Yo no juego nada. No he dicho ni una palabra", ha respondido ante los medios de comunicación, en una declaración recogida por RPP.

El hijo menor del exmandatario aseguró entonces, "a título personal", que es el momento de que "Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para lograr la libertad a Alberto Fujimori".

En este contexto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, ha asegurado que la bancada 'fujimorista' puede presentar una solicitud de amnistía en el Congreso, en virtud del artículo 102 de la Constitución peruana que, en su punto número 6, establece que es atribución de la cámara el ejercicio del derecho de amnistía.

"Si Kenji está tan deseoso de cumplir con el deseo de su padre y de cumplir con su propia conciencia liberándolo de todo tipo de carcelería, podría presentar una petición de amnistía en el Congreso que con la mayoría amplia que tienen podrían darle trámite", ha indicado, según recoge el Canal N.

"El Congreso podría amnistiar pero hay algunas restricciones cuando se trata de secuestro agravado, pero es evidente que el único que lo puede sacar de la cárcel es el Ejecutivo, y por indulto humanitario", ha indicado.

El propio Kuczynski rechazó, antes y después de asumir la Presidencia del país, que no entraba en sus planes indultar al exmandatario. Fujimori aseguró esta misma semana que mientras se debate si debería ser indultado o, en su defecto, estar sujeto a una nueva legislación para que cumpla el resto de su condena en su vivienda, "la única realidad" es que él sólo saldrá de prisión "muriendo" o "en fase terminal".

La semana pasada, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, del partido de Keiko Fujimori, rechazó la posibilidad de que se apruebe una ley que permita al expresidente finalizar su condena en casa a causa de su avanzada edad y sus continuos problemas de salud, y abogó por que el presidente apruebe un indulto.

Salgado hacía así referencia a la denominada 'Ley Vieira', que preveía otorgar el arresto domiciliario a presos mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de su condena, requisitos que cumple Fujimori. Este proyecto fue archivado el martes.

El exmandatario ha tenido que ser hospitalizado en los últimos años --la última vez, a principios de abril-- por diversos problemas de salud que llevaron a sus hijos a solicitar un indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala, que lo rechazó.

Posteriormente, el actual presidente también se negó a conceder un indulto a Fujimori, padre de su rival en las elecciones.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.