IU SE QUEJA POR CARTA A LESMES DE LA NO RENOVACIÓN AL JUEZ QUE REFUERZA LA INSTRUCCIÓN DE 'PÚNICA'

El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en la que le expresa su "notable preocupación" por la no renovación del juez que refuerza la instrucción de casos tan relevantes y voluminosos como 'Púnica'.Se trata del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al frente del cual está el magistrado Eloy Velasco y sobre el que recaen, entre otros, los casos 'Púnica' y 'Acuamed', ambos de presunta corrupción de cargos públicos del PP.Además, se ocupa de las diligencias sobre varias investigaciones relacionadas con el terrorismo de ETA y yihadista, y de casos vinculados al crimen organizado y a grupos como 'Los ángeles del infierno' o el clan 'La camorra de Los Polverino'. Según explica Sixto, el juez Alejandro Abascal ha sido el encargado de ocupar la plaza de refuerzo en comisión de servicio, pero a finales de año el CGPJ decidió no prorrogarla. Velasco había solicitado ese refuerzo en septiembre de 2015 alegando, entre otras cuestiones, la "acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas" a su cargo y "particularmente" por el caso 'Púnica'. La plaza fue aprobada en marzo de 2016 y, según explica Sixto, en los meses siguientes ambos jueces se repartieron las tareas "y se ha podido aprovechar para impulsar los grandes casos ya iniciados", aunque hasta ahora no se ha conocido públicamente "qué efecto y resultado concreto ha tenido este refuerzo sobre la acumulación y agilización" de casos en ese juzgado. Sixto apela a fuentes próximas al juzgado para asegurar que no se ha producido una "mejora sustancial de los indicadores" como para aconsejar una retirada de ese refuerzo, por lo que resulta "incomprensible y hasta cierto punto preocupante" que no se renueve la plaza. "Por todo ello, me dirijo a usted para trasladarle mi notable preocupación ante dicha posibilidad y, en todo caso, para recabar toda la información posible por esta vía que pueda servir para tranquilizar a la opinión pública sobre la sustancial mejora de la acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas en el mencionado juzgado de la Audiencia Nacional, lo que habría hecho innecesaria la prolongación del refuerzo", concluye Sixto.