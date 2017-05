Laporta: "Esta Junta se dedica a intoxicar y a manipular"

Etiquetas

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que la actual Junta Directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu, no merece continuar porque se dedica a "intoxicar y a manipular", en referencia a la acción social de responsabilidad que propusieron en su contra y que ha quedado sin fundamentos por vía judicial, mientras que lamenta y no se alegra la detención de Sandro Rosell por posible blanqueo de capital ya que "daña" la imagen de la entidad.

"Esta Junta Directiva no merece continuar porque lo que han hecho durante 7 años a mis compañeros de Junta y a mí ha sido vergonzoso, ha ido una gran mentira además articulada y premeditada. Actúan con mala intención, mienten, son personas que se dedican a intoxicar y a manipular", aseguró a los medios tras un acto.

En este sentido, cree que lo que ha hecho la Junta de Bartomeu, en su día de Rosell, fue "lamentable". "Son unos irresponsables que se dedicaron a alterar nuestras cuentas en beneficio suyo. Me sabe muy mal porque esto afecta a la imagen del Barça", aseguró Laporta, que ha visto cómo este jueves la Audiencia Provincial le daba la razón reiterando la sentencia favorable en el juicio de primera instancia.

Precisamente sobre Rosell y su detención fue claro. "Nunca me alegro de las desgracias de los demás aunque me hayan hecho daño. Me sabe mal cuando pienso en su familia e hijos. Y también me sabe mal porque afecta y perjudica la imagen del Barça. Se veía venir desde hace tiempo", avisó.

"Siempre desconfío de los que alardean que son buenos gestores porque para llevar un club de fútbol se necesita alma. Si luego ves los resultados es que están realizando una lamentable gestión. Su problema es que no tienen alma. Si vemos las decisiones que toman son con mala intención", comentó.

En cuanto a Bartomeu, negó que el club esté tan bien como el presidente quiere hacer ver. "Dijo que estaba legitimado para continuar y la mentira no legitima. Ellos siguen mintiendo mucho. Apelan a la ilusión, pero la gestión no es buena. Tienen dificultades económicas serias. Están en unos ratios de endeudamiento con unos salarios elevados muy graves. El club no es viable ni sostenible", atizó.