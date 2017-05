Lete, ante las elecciones a la RFEF: "Nunca me he puesto de perfil ni lo voy a hacer, habrá justicia deportiva"

Etiquetas

"El TAD es un órgano totalmente independiente, el Consejo le paga la luz y el local"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, subrayó que "nunca se ha puesto de perfil" ante el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras el recurso presentado por el precandidato Jorge Pérez para la anulación de todo el proceso por presuntas irregularidades, aunque recalcó que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) es un "órgano independiente" por lo que habrá "justicia deportiva".

"He venido al Congreso para hablar de retos del futuro, por lo que no me gusta hablar del pasado. Mi límite es la ley y voy a actuar en el ejercicio de las competencias que tengo. No me he puesto nunca de perfil ni lo voy a hacer, y menos cuando se trata de cumplir la ley. Pero a mí no me corresponde juzgar administrativamente lo que está pasando en los procesos electorales de las federaciones", dijo tras comparecer en la Comisión de Educación y Deporte en el Congreso de los Diputados.

José Ramón Lete confesó que le disgusta que las elecciones a la presidencia de la RFEF se hayan "judicializado", aunque es algo que se ha producido en otras federaciones "menos mediáticas", caso del voleibol. "Tenemos algún otro proceso judicializado y paralizado en otras federaciones que no son tan mediáticas como la del fútbol. El CSD ejecuta sus competencias y no hace ninguna dejación de ninguna de ellas", manifestó.

En este sentido, reiteró que el TAD "es un órgano independiente del Consejo". "Le pagamos la luz, el local y las asistencias, pero es independiente del Consejo y del Gobierno. Así queremos que siga siendo y este secretario de Estado va a ser absolutamente respetuoso con él", señaló.

El máximo responsable del Consejo confirmó que han recibido el recurso de la candidatura de Jorge Pérez por las presuntas irregularidades en la votación de los miembros a la Asamblea General, pero desconoce si el TAD lo resolverá antes del próximo 22 de mayo, fecha fijada para la celebración de los comicios.

"Nos han presentado la documentación, pero no me corresponde hacer esas valoraciones. Se le ha remitido al TAD para que actúe conforme a derecho. Creo en la independencia del TAD, por lo que es imposible que pueda saber si se van a pronunciar antes del 22 de mayo", indicó.

A su juicio, si no se produce este fallo antes del 22 de mayo el proceso "puede continuar si no hay medidas cautelares". "No sabemos si el TAD va a archivar las denuncias, si estas tienen un indicio de ilícito, y lo que pido es calma. Justicia deportiva se va a hacer en el momento que toque. Tenemos un órgano absolutamente independiente, capacitado para hacer la justicia deportiva", reseñó.

El presidente del CSD lamentaría que este caso acabara en los tribunales ordinarios, pero considera que es totalmente lícito. "No nos gustaría que fuera así, pero cada uno tiene que actuar en defensa de sus derechos legítimos. La justicia deportiva es administrativa y es la última instancia, pero obviamente todo el mundo tiene derecho a la tutela judicial efectiva, sólo faltaría. No nos preocupa, lo que queremos es que haya justicia", sentenció.