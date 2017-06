Liñares rechaza responsabilidades tras volver a declarar ante Pilar de Lara por la recalificación de unos terrenos

Etiquetas

Su defensa aclara que comparece por hechos de febrero de 2011 en los que "no había indicio ninguno para que fuese llamado como imputado"

El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal en Lugo con José López Orozco como alcalde, Francisco Fernández Liñares, ha vuelto este miércoles a los juzgados tras ser llamado a declarar en calidad de investigado por la jueza Pilar de Lara, por la recalificación de unos terrenos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo investiga a Liñares, además de en la 'Operación Pokémon', en otra causa relativa al campo de golf y unas fincas en el barrio de A Ponte.

Sobre las 11,45 horas compareció ante la jueza De Lara acompañado de su abogado, Evaristo Nogueira, y apenas diez minutos después salía de prestar declaración.

"Por estos hechos por los que hemos comparecido en el juzgado son los mismos de una auto de febrero de 2011, por estos mismos hechos, donde se declaraba que no había indicio ninguno para que Fernández Liñares fuese llamado como imputado (tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio)", ha explicado Nogueira.

"Entonces lo que hemos evacuado hoy (miércoles) es transmitir a su señoría es que estos hechos habían sido enjuiciados y finalizados mediante resolución judicial del juzgado número dos con fecha de febrero de 2011 declarando que no había razones objetivas ni indicios ninguno para llamar a mi defendido como imputado. Al ser hechos juzgados manifestamos que no había nada más que decir", ha concretado el letrado.

En este sentido, Nogueira ha precisado que "el tema se ceñía a la recalificación del campo de golf y de los terrenos del barrio de A Ponte y esos temas, los dos, ya han sido enjuiciados en el sentido de decir el juez en el año 2011 que a Fernández Liñares no se le podía llamar como imputado, que había dado las explicaciones suficientes y que no había ninguna responsabilidad, ni indicio para llamarlo como imputado". En aquel momento ejercía como concejala de urbanismo María Novo.

"ABSOLUTAMENTE TRANQUILO"

El propio Liñares, una de las piezas claves en la investigación de la 'Pokémon' sobre el amaño de contratos en concesiones públicas en Galicia, ha afirmado que estaba "absolutamente tranquilo, totalmente".

Además, ha añadido que le había explicado a Pilar de Lara que "nunca" había ido al campo de golf y que no conocía a "nadie" de la empresa Trepia, "ni a directivos del campo de golf", según ha apostillado.

Asimismo, ha dicho desconocer "cómo se vendieron las fincas del campo de golf". "Y en cuanto a mi finca de Coeses y de las del Puente, en noviembre del año 2010 y enero del 2011 yo expliqué todo lo que había con respecto a esas fincas, donde las del Puente sufrieron una recalificación derivada de la aplicación automática de la Ley del Suelo de Galicia", ha relatado.

"No hubo que hacer nada más que el Ayuntamiento recoger lo que decía la ley. De no recogerlo entiendo que sería una prevaricación por parte del Ayuntamiento", ha comentado.

También Liñares ha incidido: "Cierto es que en las fincas del Puente somos siete propietarios, no sólo yo solo, pero yo salía en los papeles y también entiendo por qué".

"Y luego se recogieron en la ciudad de Lugo quizá otros quince o 16 pequeños trozos que reunían las condiciones de urbano y estaban en el plan (de urbanismo)como rústico, porque la propia evolución de la ciudad, los servicios que se van haciendo, de tal manera eran terrenos urbanos cuando el plan antiguo los consideraba rústicos por tanto ahí el ayuntamiento solo hizo recogerlos", ha señalado.

"La finca de Coeses era una finca rustica de monte y la ley del suelo de Galicia del año 2002 establece que esas fincas se llamarían de protección forestal lo que supone una mayor restricción", ha detallado al respecto.

"SORPRESA"

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo no ha ocultado que "ahora" para su "sorpresa" se entera "que la modificación de la ley del suelo del año pasado vuelve a calificarla como suelo de protección ordinaria porque no reúne las condiciones que hoy la ley del suelo impone para que sea de protección forestal". "Por tanto ya no sé lo que es", ha resaltado Liñares.

En el año 2011, según ha aclarado, sus fincas "fueron motivo de una discusión en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento y todos los grupos políticos se dieron por satisfechos con las explicaciones que se daban". "Y yo no sé qué pinto aquí, más que el honor de hablar con la prensa que ya tenía ganas de hablar con mis amigos de la prensa", ha bromeado con los periodistas.