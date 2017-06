Una juez de Lleida no ve delito en ceder terrenos para cultivar marihuana terapéutica

Etiquetas

Absuelve al agricultor Josep Pàmies de un delito contra la salud pública

La magistrada del juzgado de lo penal 2 de Lleida ha absuelto al agricultor Josep Pàmies de un delito contra la salud pública del que le acusaba Fiscalía por tener en una finca de su propiedad, en Balaguer (Lleida), 89 plantas de marihuana, que según dijo en el juicio eran propiedad de la Asociación Dulce Revolución de las Plantas Medicinales para fines curativos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que Pàmies cedió un terreno de su propiedad para plantar las plantas de marihuana que los Mossos encontraron el 22 de septiembre de 2014.

En el juicio, en el que Pàmies estuvo acompañado de decenas de personas, la mayoría de la asociación, la Fiscalía pidió dos años de cárcel y el pago de una multa de 16.000 euros.

El día del juicio, el 25 de mayo, Pàmies contó que las plantas eran propiedad de unas 40 personas de la asociación Dulce Revolución, para el autoconsumo y su uso terapéutico.

El horticultor explicó que él nunca traficó marihuana y que los socios, a los que él no les cobraba nada, retiraban cada uno dos plantas, relato que la sentencia considera que corroboraron los testigos que declararon en la vista.

Poco antes del juicio, las decenas de personas que apoyaban a Pàmies se concentraron con una pancarta en la que podía leerse: 'Castigar a quien ayuda, no es impartir justicia'.

"Afronto el juicio con total tranquilidad, lo que he hecho es correcto, no tengo que arrepentirme de nada, no soy ningún traficante", afirmó a los medios Pàmies antes de entrar en los juzgados.